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Fórmula 1 GP de Austria

Las mejoras "ilimitadas" en Ferrari generan sospechas y preguntas en Mercedes

Después de un fin de semana en el que Ferrari introdujo una nueva especificación de motor, Toto Wolff se preguntó abiertamente cómo la Scuderia puede gastar tanto y mantenerse dentro del límite presupuestario de la Fórmula 1.

Stuart Codling Oleg Karpov
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Desde el parón obligatorio de abril de la Fórmula 1, tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, ha parecido que apenas pasa un fin de semana de carrera sin que Ferrari añada mejoras a su SF-26.

Como la F1 funciona ahora bajo un límite presupuestario, el desarrollo es una de las muchas áreas de gasto sujetas a controles estrictos. Quedaron muy atrás los días en que los equipos punteros tenían al menos dos túneles de viento funcionando 24/7, así como equipos de pruebas separados dando vueltas ilimitadas en circuitos alquilados de forma privada.

Es natural, entonces, que cuando se percibe que un equipo está prodigando mejoras en su coche, otros empiecen a mostrarse abiertamente molestos.

"Estamos un poco sorprendidos de que Ferrari pueda lanzar estas enormes actualizaciones al coche de la manera en que lo hacen", dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, después del Gran Premio de Austria, donde Ferrari introdujo una nueva especificación de motor además de llevar elementos revisados del alerón delantero, más un puñado de piezas de prueba.

"En mi opinión, deberían quedarse sin dinero pronto, dinero del límite de costos, porque nosotros no podemos hacer eso. Simplemente nos falta margen en el límite de costos para poder traer tantas piezas de la manera en que lo hacen.

"Así que, con suerte, eso va a cambiar hacia el final de la temporada, cuando ya no puedan traer más piezas. Al menos, digamos, la lógica diría eso y nosotros vamos a llegar con más."

Lewis Hamilton consiguió su primera victoria en un gran premio con Ferrari después de la actualización introducida en Barcelona.

Lewis Hamilton consiguió su primera victoria en un gran premio con Ferrari después de la actualización introducida en Barcelona.

Photo by: Peter Fox / Getty Images

Aunque Red Bull también ha realizado cambios significativos en su RB21, el SF-26 de Ferrari ha sido remodelado sustancialmente a lo largo de la temporada. Aparte de los grandes cambios aerodinámicos en Miami y Barcelona, ha habido muchas revisiones más pequeñas en elementos como los endplates del alerón y las geometrías del borde del suelo.

También introdujo el innovador 'alerón Macarena', en el que el plano superior del alerón trasero pivota 180 grados cuando se activa el Modo de Línea Recta.

También se han examinado áreas menos visibles. La FIA concluyó su primera clasificación de ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora) después de Mónaco, en la que los fabricantes cuyos motores de combustión interna se consideró que rendían por debajo del punto de referencia reciben concesiones presupuestarias, tiempo extra en el banco de pruebas y permiso para cambiar ciertos elementos que de otro modo estarían 'congelados’ en su especificación hasta 2027.

En lugar de esperar a que se desbloquearan estos fondos y oportunidades, Audi y Ferrari tenían desarrollos de motor listos casi de inmediato.

Wolff afirma que no hay desarrollos de motor de Mercedes en el horizonte inmediato, aunque en Austria llevó una mejora basada en la fiabilidad para el paquete de baterías, que queda fuera del alcance de ADUO. En el lado del chasis, Mercedes introdujo muy pocos componentes nuevos hasta aplicar un importante paquete de actualizaciones en Montreal.

Otros equipos han hecho relativamente poco. Williams ha dejado claro que las restricciones del límite presupuestario lo obligan a usar ciertos componentes hasta el final de su 'vida’ operativa proyectada, y luego sustituirlos por piezas de desarrollo, en lugar de incorporar nuevas ideas en cuanto están disponibles. Se espera una gran actualización para el Gran Premio de Azerbaiyán.

Aston Martin ha evitado cambiar por completo la envolvente visible de su coche, apuntando a lo que se entiende que será una única y muy grande actualización en torno al parón de verano. McLaren, mientras tanto, ha introducido actualizaciones relativamente menores cuando han estado disponibles, aunque ha estado trabajando para perfeccionar un nuevo alerón delantero en las carreras recientes y está a punto de introducir su propia versión del alerón Macarena.

"Los únicos que no están desacelerando son Ferrari", dijo Wolff. "Se puede ver que tuvimos una grande [paquete de actualizaciones] que introdujimos en Montreal. Tenemos piezas pequeñas que llegan entre medias.

"Creo que lo mismo ocurre con Red Bull y McLaren. Es solo que Ferrari parece no tener límites en ese sentido y, además, esperaban un ADUO y llegan con un motor nuevo.

"Así que debieron de haber empezado el desarrollo hace seis meses…"

Fotos del GP de Austria - Domingo

George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Ayao Komatsu, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Miembros del equipo Aston Martin en la parrilla de salida

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Mark Mateschitz

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Franco Colapinto, Alpine, Alexander Albon, Williams

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Los aficionados agitan banderas

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Mecánicos de Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes; Kimi Antonelli, Mercedes; Max Verstappen, Red Bull

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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Fórmula 1
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