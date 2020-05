Mercedes desmiente rumores de salida de la F1 y futuro de Wolff

En los últimos meses, especialmente en Alemania y Gran Bretaña, algunos medios han publicado rumores sobre el futuro de Mercedes en la Fórmula 1. Pocas noticias tranquilizadoras sobre los planes del equipo campeón mundial, rumores que han encontrado apoyo en la extensión de la negociación de Toto Wolff para la renovación de su contrato como director de equipo, pero también por el aplazamiento de la firma de Lewis Hamilton, de quien también expira su contrato a finales de 2020.

Después de los nuevos rumores que aparecieron en Alemania hoy (que informan la conclusión de la relación entre Wolff y Mercedes) llegó la respuesta del equipo en una nota oficial.

"La especulación sobre un posible retiro (Mercedes) de la Fórmula 1 sigue siendo infundada e irresponsable. Nuestro deporte ha tomado las medidas correctas para enfrentar las consecuencias de la pandemia por el Covid-19, garantizando la sostenibilidad financiera en el futuro, un paso importante al que damos la bienvenida. Es nuestra clara intención continuar compitiendo en la Fórmula 1 como un equipo Mercedes-Benz en los años venideros, y hacerlo con nuestro socio gerente Toto Wolff ".

Una respuesta clara, que disipa las dudas sobre una posible revolución dentro del equipo que se ha impuesto en la parrilla durante las últimas seis temporadas. Todavía no es la confirmación de la renovación del contrato de Wolff, pero amortigua las dudas sobre las intenciones y del futuro de Mercedes en el programa de Fórmula 1.

No debe excluirse que el papel de Wolff (hoy tanto accionista como director del equipo) a partir de 2021 puede variar en algunas de las responsabilidades actuales, y no es ningún secreto que el gerente austríaco ha expresado su deseo de no estar presente en todas las citas del calendario en el futuro, pero su participación en el programa del equipo Mercedes parece no estar en duda.