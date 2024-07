Mercedes explica la razón del abandono de Russell en Silverstone

La victoria de Lewis Hamilton en Gran Bretaña hizo las delicias de muchos, empezando por el propio piloto británico, que llevaba 56 Grandes Premios sin ganar. Silverstone marcó la segunda carrera consecutiva ganada por Mercedes, que se está consolidando semana tras semana como un auténtico rival para las dos mejores fuerzas del pelotón, McLaren y Red Bull.

"El equipo está absolutamente encantado y, después de ver cómo George se hacía con la victoria en Austria, fue fantástico que Lewis la consiguiera en el Gran Premio de Gran Bretaña", dijo Andrew Shovllin, director de ingeniería en pista de Mercedes, en el análisis del equipo posterior a la carrera. "Obviamente es decepcionante que George no pudiera subir al podio, pero como he dicho, victorias consecutivas es genial".

"Hemos estado trabajando duro durante meses, pero ahora podemos empezar a ver los frutos de ese trabajo. Y aún queda mucho por hacer. Sabemos que Lando (Norris) es especialmente rápido, sabemos que Max (Verstappen) es especialmente rápido. Nos gustaría intentar adelantarlos".

Sin embargo, no todo fue alegría para Mercedes en Silverstone, ya que uno de los dos W15 no pudo terminar la carrera. El poleman George Russell se vio obligado a retirarse en la vuelta 34 debido a una fuga de agua. Mercedes explicó que el problema se había detectado al principio de la carrera y que habían llamado a retirarse a su piloto para evitar arriesgarse a dañar el motor.

"Por desgracia, sabíamos que teníamos un problema relativamente pronto en la carrera, así que lo seguimos desde el primer stint", dijo Shovlin. "No sabíamos que iba a ser crítico, pero estaba relacionado con una fuga en el sistema de agua que estaba bajando la presión y paramos el coche para proteger el motor".

"Así que sabíamos que no íbamos a terminar la carrera. Lo que no quieres es terminar la carrera y destruir la unidad de potencia, porque entonces te arriesgas a ser penalizado más adelante en el año. Así que fue una medida de precaución, pero no teníamos ninguna posibilidad de pasar la bandera a cuadros".

George Russell en Silverstone. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Preguntado sobre si Russell habría ganado de no haberse retirado, Shovlin dijo que obviamente era complicado saberlo dadas las caóticas condiciones de la carrera. Sin embargo, el ingeniero británico parece pensar que "sólo" un podio habría sido posible para el piloto de Mercedes.

"En una carrera como ésta, con condiciones cambiantes, es difícil decir dónde podríamos haber acabado", añadió Shovlin. "Si la carrera hubiera sido en seco de principio a fin, viendo cómo George estaba tomando la trazada y cómo estaba construyendo el hueco, creo que habría tenido una tarde bastante sencilla".

"Pero si nos fijamos en el momento en que decidimos retirar el coche, estábamos en intermedios, George era cuarto, se estaba acercando a Max, así que la cosa pintaba bien. Para subir al podio, probablemente habría tenido que adelantar a Max en ese momento, porque llamamos a Lewis a boxes en el momento justo cuando cambiamos a neumáticos de seco. Así que creo que antes, quizás estaba un poco demasiado mojado. Así que como he dicho, al menos cuarto, pero habría tenido una oportunidad (de acabar en el podio) si hubiera podido adelantar a Max en pista durante el stint con intermedios".