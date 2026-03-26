La peculiar activación en modo recta del alerón delantero de Mercedes, que despertó el interés de algunos de sus rivales en la Fórmula 1, fue el resultado de un problema de fiabilidad y no de un uso deliberado para obtener ventaja, según pudo saber Motorsport.com.

Mercedes llamó la atención de sus rivales en el Gran Premio de China cuando aparecieron imágenes del ganador Kimi Antonelli en las que su alerón delantero parecía cerrarse en dos etapas separadas al final de la recta. Esto generó diversas teorías sobre si el equipo de Brackley estaba haciendo algo irregular para ganar ventaja.

Los equipos solo pueden tener dos posiciones diferentes del alerón delantero y trasero entre el modo de curva y el modo de recta, y según el reglamento de la FIA existe una ventana de 400 milisegundos para pasar de un modo al otro.

También lee: Fórmula 1 Mercedes enfrenta una investigación de la FIA por su alerón delantero en la F1

El alerón de Antonelli parecía cambiar de posición dos veces, quedando fuera de esa ventana, y se entiende que un equipo de Fórmula 1 no identificado planteó una consulta sobre el asunto ante la FIA. Ferrari, principal rival de Mercedes en 2026, negó haber estado detrás de la consulta.

Pero el jueves por la mañana en Suzuka, Motorsport.com supo que el fenómeno fue resultado de un problema de fiabilidad, presumiblemente relacionado con una falta de presión hidráulica, que impedía devolver el alerón a su posición elevada.

Se entiende que la FIA aceptó la explicación del equipo Mercedes, y su disposición a solucionar el problema lo antes posible sugirió al organismo rector que el equipo consideraba este inconveniente del alerón delantero como una pérdida de rendimiento más que como una ventaja, ya que altera el equilibrio aerodinámico del auto una vez más antes de entrar en una zona de frenada.

Las fotos del jueves en el GP de Japón

También lee: Fórmula 1 Cambio de última hora para la F1 en Japón afecta la recuperación de energía en clasificación