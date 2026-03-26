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Fórmula 1 GP de Japón

La activación "en dos fases" del alerón de Mercedes fue una falla, no una ventaja ilegal

La FIA aceptó la explicación de Mercedes sobre una peculiaridad en su alerón delantero en China que llamó la atención de sus rivales en la Fórmula 1.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Alerón delantero de George Russell, Mercedes

La peculiar activación en modo recta del alerón delantero de Mercedes, que despertó el interés de algunos de sus rivales en la Fórmula 1, fue el resultado de un problema de fiabilidad y no de un uso deliberado para obtener ventaja, según pudo saber Motorsport.com.

Mercedes llamó la atención de sus rivales en el Gran Premio de China cuando aparecieron imágenes del ganador Kimi Antonelli en las que su alerón delantero parecía cerrarse en dos etapas separadas al final de la recta. Esto generó diversas teorías sobre si el equipo de Brackley estaba haciendo algo irregular para ganar ventaja.

Los equipos solo pueden tener dos posiciones diferentes del alerón delantero y trasero entre el modo de curva y el modo de recta, y según el reglamento de la FIA existe una ventana de 400 milisegundos para pasar de un modo al otro.

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El alerón de Antonelli parecía cambiar de posición dos veces, quedando fuera de esa ventana, y se entiende que un equipo de Fórmula 1 no identificado planteó una consulta sobre el asunto ante la FIA. Ferrari, principal rival de Mercedes en 2026, negó haber estado detrás de la consulta.

Pero el jueves por la mañana en Suzuka, Motorsport.com supo que el fenómeno fue resultado de un problema de fiabilidad, presumiblemente relacionado con una falta de presión hidráulica, que impedía devolver el alerón a su posición elevada.

Se entiende que la FIA aceptó la explicación del equipo Mercedes, y su disposición a solucionar el problema lo antes posible sugirió al organismo rector que el equipo consideraba este inconveniente del alerón delantero como una pérdida de rendimiento más que como una ventaja, ya que altera el equilibrio aerodinámico del auto una vez más antes de entrar en una zona de frenada.

Las fotos del jueves en el GP de Japón

Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero del Mercedes W17

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Un miembro del equipo Aston Martin F1 posa para una foto con los aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Un miembro del equipo Aston Martin F1 posa para una foto con los aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Mattia Binotto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Mercedes W17

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lando Norris, McLaren, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Seguidor de Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Detalle del ventilador

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero de Oliver Bearman, del equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1, Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Jenson Button, embajador del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Detalles de «Racing Bulls»

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls; Peter Bayer, Racing Bulls; Alan Permane, Racing Bulls; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Fórmula 1
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