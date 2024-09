Mercedes ficha a Antonelli para sustituir a Hamilton en la F1 2025

Mercedes ha confirmado finalmente que Andrea Kimi Antonelli será el sustituto de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 el próximo año.

El joven italiano había sido ampliamente propuesto para el asiento junto a George Russell durante varios meses, a pesar del coqueteo del fabricante alemán con Max Verstappen.

Y aunque Antonelli se ha enfrentado quizás a más dificultades en la Fórmula 2 esta temporada de lo previsto, Mercedes tiene claro que ha visto lo suficiente de él allí, aliado con sus pruebas en un monoplaza de F1, para estar seguro de que es el hombre adecuado para unirse a ella en 2025.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo: "Nuestra alineación de pilotos para 2025 combina experiencia, talento, juventud y velocidad.

"Estamos entusiasmados con lo que George y Kimi aportan al equipo como pilotos individuales, pero también como pareja".

"Nuestra nueva alineación es perfecta para abrir el siguiente capítulo de nuestra historia. También es un testimonio de la fuerza de nuestro programa junior y nuestra creencia en el talento local".

Sobre su ascenso a la F1, Antonelli dijo: "Es una sensación increíble ser anunciado como piloto oficial de Mercedes junto a George para 2025.

"Llegar a la F1 es un sueño que he tenido desde que era pequeño; quiero agradecer al equipo el apoyo que me han dado en mi carrera hasta ahora y la fe que han mostrado en mí. Aún estoy aprendiendo mucho, pero me siento preparado para esta oportunidad.

"Me centraré en mejorar y en ofrecer los mejores resultados posibles al equipo.

"También me hace mucha ilusión ser compañero de George. Pasó por el programa junior del equipo como yo y es alguien por quien siento un gran respeto.

"Es superrápido, ha ganado varios Grandes Premios y ya me ha ayudado a mejorar como piloto. Estoy deseando aprender de él y trabajar juntos para rendir en la pista".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Antonelli forma parte del programa de pilotos junior de Mercedes desde 2019 y, tras ganar campeonatos en karting, ha demostrado su promesa con una serie de títulos de monoplazas a lo largo de su carrera junior.

Ganó los títulos de F4 italiana y ADAC F3 en 2022, añadiendo una victoria en la Copa de Fórmula 4 de los Juegos de Automovilismo de la FIA también ese año.

También se hizo con el Campeonato de Fórmula Regional de Oriente Medio de 2023 y el Campeonato de Fórmula Regional Europea (FRECA).

Este año dio el salto a la F2 con Prema Racing, y ha sufrido algunos altibajos a lo largo de la campaña mientras él y su equipo se acostumbraban al nuevo coche de la serie.

Sin embargo, dio un gran paso adelante en la carrera de apoyo del Gran Premio de Gran Bretaña, asegurándose la victoria en el sprint de Silverstone para conseguir su primera victoria en una carrera de F2. Además, logró un nuevo triunfo en la carrera principal de Hungría. Actualmente es séptimo en la clasificación.

Además de sus compromisos en la F2, Mercedes también ha ofrecido al piloto de 18 años un amplio programa de pruebas con sus anteriores coches de F1, incluido su W13 con efecto suelo de 2022, para que se familiarice con la maquinaria de los coches actuales.

Su primera salida en una sesión oficial de FP1 para Mercedes tuvo lugar el viernes en el Gran Premio de Italia, pero terminó en un accidente a alta velocidad 52G en Parabolica.