1-2 de Mercedes con Pérez tercero en la FP1 de Hungría

La acción volvió apenas cinco días después a la Fórmula 1 2020. La tercera cita consecutiva tras las dos primeras en el Red Bull Ring tiene como protagonista al circuito de Hungaroring, de baja carga aerodinámica (estilo Mónaco) y a pocos kilómetros de Budapest.

El primero en salir al circuito en los entrenamientos libres 1 fue Lando Norris con el neumático duro (blanco). El británico es tercero en el mundial, tras dos primeras carreras sensacionales.

La novedad de la FP1 fue la presencia de Robert Kubica, que se subió al Alfa Romeo en sustitución de Kimi Raikkonen, pero el polaco no pudo superar a Giovinazzi en los tiempos.

La parafina fue protagonista en los primeros compases, así como los diferentes artilugios que incorporaron los mecánicos a los monoplazas para realizar diferentes mediciones.

Max Verstappen marcó el primer tiempo con un 1:19.536, mientras que los Mercedes no salieron hasta después de los primeros 16 minutos. No obstante, rápidamente bajaron a 1:17 medio con los blandos (rojos) de Pirelli.

Después de los primeros 30 minutos, solo los Williams y Mercedes habían montado los blandos en los primeros compases. Un trompo de Kubica tras la primera media hora, echándole la culpa a una distracción con el retrovisor, junto a algunas bloqueadas de frenos fueron los únicos incidentes destacables por el momento.

Hamilton lideraba con 1:16.126 tras los primeros 30 minutos, con 0,418 segundos sobre Bottas y más de dos segundos respecto al resto.

La previsión de los equipos se cumplió y algunas gotas comenzaron a caer sobre el Hungaroring a falta de 58 minutos para el final de la primera sesión del fin de semana.

Esto provocó una pausa en la acción de unos 10 minutos, que en AlphaTauri llegó a tiempo, ya que el auto de Pierre Gasly presentó una anomalía con los datos de la unidad de potencia. No obstante, no lograron solucionarlo y el francés fue el único en no registrar ni un solo tiempo en la sesión.

Romain Grosjean (12º) fue el primero en volver a pista con 42 minutos en el reloj con los neumáticos medios (amarillos). Los Racing Point montaron los blandos en los últimos 40 minutos y Sergio Pérez se quedó a menos de seis décimas de Bottas, que había bajado ya a 1:16.0 (1,2 segundos más rápido que el de la FP1 de 2019), con Hamilton a 37 milésimas. Stroll perdió tres décimas más.

Por su parte, los McLaren, con Norris al frente, se quedaron a 0,9 segundos del mejor Racing Point. Sainz perdía solo dos décimas con su compañero de equipo.

El momento más tenso llegó en la última media hora, cuando Latifi (Williams) molestó a Verstappen (Red Bull) al final de la vuelta y el holandés tuvo un gesto feo con el canadiense, haciendo como que se iba contra él en la última curva del Hungaroring.

Vettel se colocó con el medio en sexto lugar, mientras que Leclerc fue 7º con el mismo compuesto, sin haber montado el más blando de Pirelli (rojo).

Pero la sorpresa, o quizás no tanto, llegó 26 minutos del final, cuando Hamilton bajó a 1:16.003 con el neumático duro (blanco), en una muestra de la superioridad del equipo de Brackley.

"Checo "Pérez se bajó del auto antes del final, después de haber gastado sus juegos de blandos para la FP1 y preferir conservar los restantes para el resto del fin de semana.

Lo más curioso fue que los equipos se centraron en tandas largas en la recta final de los libres 1 (algo que no suele pasar hasta la FP2), ante la previsión de que caiga más lluvia durante la tarde de Hungría, superando la mayor parte de ellos las 30 vueltas.

Mercedes domina y solo Racing Point pudo acabar a menos de un segundo de ellos, sin saber qué cargas de combustible llevó cada uno. De momento, el panorama parece demoledor para sus rivales.

La segunda sesión de prácticas comenzará a las 8:00 de México y Colombia; la 10:00 de Argentina.

