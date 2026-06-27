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Fórmula 1 GP de Austria

Verstappen no tiene lugar en Mercedes: Toto Wolff quiere seguir con Russell y Antonelli para 2027

El jefe de Mercedes F1 negó las especulaciones de que Max Verstappen se unirá al equipo en 2027

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha puesto fin a las especulaciones de que Max Verstappen podría unirse para la campaña de Fórmula 1 de 2027 al confirmar su deseo de retener a George Russell y Kimi Antonelli.

La posible incorporación de Verstappen a las Flechas de Plata fue un tema candente el año pasado debido a las diversas cláusulas de salida en el contrato del cuatro veces campeón del mundo con Red Bull, que expira en 2028.

Pero cuando dejaron de ser válidas, el neerlandés se comprometió públicamente con Red Bull para 2026, mientras Russell y Antonelli fueron retenidos en Mercedes. 

Sin embargo, tras un inicio dominante del cambio reglamentario de 2026, con Antonelli liderando el campeonato y Russell en tercer lugar, Wolff no ve motivos para cambiar, dejando el futuro de Verstappen en el aire.

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"No queremos cambiar las cosas", dijo Wolff, cuando Sky Sports le preguntó sobre la alineación de Mercedes para 2027. "También se lo hemos dicho a George, creo que es una alineación que es buena para nosotros. Estoy muy contento con los dos".

Esos comentarios llegaron en el Gran Premio de Austria, apenas días después de que Russell confirmara que "100%" correrá en Mercedes el próximo año, teniendo en cuenta que era él quien estuvo en gran medida en riesgo el año pasado.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Eric Le Galliot

Eso fue a pesar de que el piloto de 28 años superó constantemente a su compañero de equipo novato en 2025, pero el potencial del adolescente Antonelli siempre fue claro y eso se está materializando esta temporada.

El rápido piloto de 19 años ha ganado cinco de siete grandes premios para establecer una ventaja de 50 puntos sobre Russell, el favorito al título de la pretemporada, quien en Mónaco en junio quedó desconcertado por su déficit de ritmo.

Pero Wolff confía en que su piloto más experimentado se recuperará en la lucha por el título, tras hablar apenas minutos después de que Russell liderara la última práctica en Austria, mientras Antonelli fue el más rápido el viernes.

"Lo está llevando bien", añadió Wolff. "Se puede ver que el último día y medio fue difícil y luego, al final, ahora fue el más rápido.

"Estás hablando de márgenes muy estrechos y creo que se trata de mantenerte en la zona de confianza, confiar en tu conducción, confiar en las decisiones que tomas con tus mecánicos en cuanto a la puesta a punto y luego, a menudo, es así de simple: simplemente conducir.

"No necesita demostrarle a nadie que tiene la velocidad que sabemos que tiene y la capacidad".

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