Mercedes ha comenzado el fin de semana de Monza enviando una señal bastante clara. George Russell ha cerrado en cabeza la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, con Kimi Antonelli Antonelli en tercera posición, lo que confirma una competitividad que, sobre el papel, ya se esperaba, pero que el cronómetro ha certificado desde los primeros kilómetros.

Sin embargo, la imagen de la clasificación solo refleja una parte del viernes de Mercedes. Mientras que Russell siguió un programa tradicional, trabajando tanto en el rendimiento en una sola vuelta como en el ritmo de carrera, Antonelli vivió una jornada muy diferente. De hecho, la penalización derivada de la introducción de la nueva unidad de potencia le obligará a salir el domingo desde la última posición de la parrilla, lo que hace que todo lo relacionado con la preparación de la clasificación pase a un segundo plano.

"Ha sido un día un poco diferente de lo habitual, mucho más centrado en las series largas —explicó Kimi Antonelli—. "Ha sido un poco extraño, no lo niego, pero en general ha sido un buen día. Hemos recopilado muchos datos". Antonelli fue el piloto que completó más vueltas en la simulación de carrera, obteniendo además los mejores tiempos (ritmo medio de 1’26”063) por delante de Lawson (1’26”064) y Russell (1’26”101), todos con compuesto duro.

Mercedes también aprovechó los entrenamientos para que Antonelli recopilara información que normalmente tiene menos importancia durante un viernes. "Es un circuito en el que se pueden hacer muchas cosas diferentes. En la tanda larga fue interesante seguir a otros coches para ver qué hacían de diferente y dónde se situaban respecto a nosotros. Creo que hemos recopilado muchos datos".

El tercer puesto final adquiere un significado especial. Antonelli no planteó la jornada con el objetivo de buscar el máximo rendimiento, pero el W17 ha confirmado, de todos modos, que se siente cómodo en el circuito de Brianza. Una indicación importante de cara a una remontada en la que se necesitarán velocidad punta, eficiencia y, sobre todo, un monoplaza capaz de mantenerse competitivo incluso en el tráfico.

Bradley Lord no se ha pronunciado sobre la hipótesis, planteada por Fernando Alonso, de ver a Kimi Antonelli en el podio. El objetivo declarado por Mercedes sigue siendo decididamente más pragmático. "Aspiramos a conseguir posiciones sólidas que le permitan sumar puntos. Es difícil hacer predicciones precisas, porque no sabemos cómo se desarrollará la carrera, qué pasará con el coche de seguridad virtual y el coche de seguridad. En las últimas carreras hemos tenido un poco de mala suerte con los VSC, quizá haya llegado el momento de que algo juegue a nuestro favor".

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George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Si bien el domingo de Kimi Antonelli será inevitablemente complicado, el de Russell ha empezado a tomar forma de la mejor manera posible. El británico ha sido la referencia en la FP2 y, según Lord, las señales positivas no solo han venido del cronómetro.

"George salió a pista con gran determinación, dominó la FP2 y cumplió con todos los requisitos del programa. Es rápido en la vuelta suelta y fuerte en las tandas largas. Son unas bases excelentes. Ahora, c , tenemos que convertir este buen trabajo en una buena clasificación y, esperemos, en una carrera aún mejor".

Lo interesante es que Mercedes se ha presentado en Monza sin la cantidad de novedades técnicas que se han visto en algunos monoplazas rivales. El equipo, obviamente, ha preparado la configuración aerodinámica que exige el circuito italiano, pero parte de las soluciones utilizadas ya se habían visto anteriormente. A marcar la diferencia contribuye también una unidad de potencia que sigue siendo uno de los puntos fuertes del paquete.

"Tenemos nuestro paquete aerodinámico para Monza —confirmó Lord—; algunos componentes ya se habían utilizado en otras carreras porque garantizan ventajas generales, mientras que otros son específicos para este circuito. Además, sabemos que contamos con una unidad de potencia excelente y Kimi Antonelli tiene una muy reciente. Deberíamos ir bastante bien en las rectas".

Queda por ver hasta qué punto el panorama que se ha dibujado hoy será representativo cuando mañana todos empiecen a buscar el máximo rendimiento. Antonelli ve sobre todo en Ferrari a un rival a tener en cuenta: "Sin duda ha dado un paso adelante con el nuevo motor y ahora las velocidades son las mismas. Sabemos lo fuerte que es su coche en las curvas, así que creo que será una lucha muy reñida por la pole".

Una lucha en la que Kimi Antonelli podrá participar sin tener, sin embargo, un resultado personal que defender en la parrilla. Y es aquí donde podría entrar en juego el trabajo en equipo. Antonelli ya había adelantado en vísperas del fin de semana su disposición a proporcionar estela a Russell y Mercedes no descarta esta posibilidad. "Evaluaremos la situación y veremos qué tiene más sentido hacer —explicó Lord—; trabajaremos como equipo para maximizar las posibilidades de George". En realidad, la decisión ya está tomada: si los dos monoplazas llegan a la Q3, Kimi Antonelli abrirá el camino en una de las dos tandas; en Bakú le tocará a Russell hacer de "tracción" para su compañero de equipo.

Así pues, la jornada del viernes ha dejado a Mercedes con dos programas diferentes, pero con una única certeza: el W17 es competitivo en Monza. Russell puede aspirar a la pole position, mientras que para Antonelli el verdadero Gran Premio ya ha comenzado hoy, acumulando kilómetros e información con los que intentar el domingo convertir la última posición en la parrilla en una remontada para el recuerdo.