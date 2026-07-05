Mercedes no reclamará por la sanción que recibió Antonelli en Silverstone

El equipo Mercedes de Fórmula 1 no impugnará la penalización de cinco segundos a Kimi Antonelli en el GP de Gran Bretaña, tras la cuale el líder del campeonato terminó fuera de los puntos.

En Silverstone, Antonelli rodaba segundo y acercándose al primero, con una ventaja significativa en la vida de los neumáticos sobre el líder Charles Leclerc, cuando el italiano empezó a experimentar graves problemas de manejo con su Mercedes W17.

El equipo llamó a Antonelli a boxes dos veces para intentar remediar el problema, que finalmente fue diagnosticado como un protector de la rueda delantera izquierda roto.

Incapaz de hacer nada al respecto, Antonelli siguió adelante, pero cayó fuera de la lucha hasta la novena posición, que es la posición en la que cruzó la línea de meta bajo un coche de seguridad tardío.

Pero como Antonelli había excedido los límites de pista varias veces, los comisarios le impusieron una penalización de cinco segundos que lo hizo caer hasta el 16º puesto.

Hablando con los medios poco después de la carrera, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, sugirió que el equipo estudiaría intentar que se anulara la penalización de Antonelli debido al factor atenuante de los daños en el coche.

"Definitivamente estamos analizando si podemos evitar esa penalización por límites de pista", dijo Wolff a los medios. "Al final del año, si podemos librarnos de esa penalización, si... estos puntos podrían ser decisivos para el campeonato.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Preguntado por Motorsport.com si quería decir que debería haber más indulgencia debido a los daños, Wolff respondió: "Sí, creo que para la FIA, ciertamente siempre es difícil juzgar. ¿Está el coche tan dañado que en realidad debería entrar?

"En ese caso, creo que el coche estaba bien. Era solo una característica que hacía que fuera realmente difícil girar. Así que espero que acepten esa situación, pero no sé cuál será el resultado".

Motorsport.com ha sabido ahora que, después de todo, Mercedes no llevará el asunto más lejos. Tras investigar el problema internamente en su reunión posterior a la carrera, Mercedes ha aceptado que la penalización de Antonelli estaba justificada por la gran cantidad de salidas de pista.

Explicando la penalización, los comisarios de carrera de la FIA escribieron: "Era evidente que el Coche 12 abandonó la pista en la curva 6 en la vuelta 44 sin una razón justificable. Esta fue la cuarta infracción de límites de pista del piloto en la carrera.

"Los Comisarios aceptaron que el Coche 12 estaba sufriendo un problema mecánico. Sin embargo, eso no constituía una razón justificable para abandonar la pista. De acuerdo con las Directrices de Penalización, la sanción estándar por una cuarta infracción de límites de pista durante la carrera es una penalización de 5 segundos. Por lo tanto, los Comisarios impusieron la sanción estándar."

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