Kimi Antonelli se fue de Silverstone con las manos vacías tras sufrir una avería mecánica durante el Gran Premio de Gran Bretaña , aunque antes de eso había estado firmemente en la lucha por la victoria.

Tras retrasar su parada en boxes diez vueltas más que Charles Leclerc, el piloto de Mercedes de Fórmula 1 estaba persiguiendo al Ferrari de Leclerc cuando se rompió un componente aerodinámico en la esquina delantera izquierda de su monoplaza tras tomar los bordillos a la salida de Copse.

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Como consecuencia, Antonelli perdió varias posiciones y Mercedes llegó incluso a plantearse retirar el coche. En lugar de ello, el italiano continuó hasta la meta, cruzando la línea en novena posición antes de ser relegado al decimosexto puesto por una penalización de cinco segundos por repetidas infracciones de los límites de la pista.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, reveló que las simulaciones del equipo sugerían que Antonelli habría alcanzado a Leclerc a seis vueltas del final, lo que habría dado lugar a una lucha por la victoria.

"Sí, es difícil, ya sabes, habría sido un final de carrera épico", declaró Wolff a F1 TV tras la carrera. "Habría alcanzado a Charles a seis vueltas del final con una enorme diferencia en el desgaste de los neumáticos.

"Pero ya sabes, es un deporte mecánico. Estas cosas pueden pasar".

Wolff también insinuó que la Fórmula 1 podría revisar su enfoque respecto a las sanciones por salirse de los límites de la pista, después de que Antonelli fuera sancionado a pesar de que sus repetidas salidas fuera de las líneas blancas se debieran a daños en su Mercedes.

Toto Wolff, Mercedes Foto: Max Slovencik / Getty Images

Wolff admitió que, al principio, el equipo no tenía claro qué había provocado los daños y se planteó llamar a Antonelli a boxes.

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"No estábamos del todo al tanto y se debatió si, por razones de seguridad, debíamos hacer que entrara en boxes. Pero luego él básicamente aguantó vuelta tras vuelta y dijo: “Puedo hacerlo”.

"Y, ya sabes, teníamos los límites de pista.

"Quizá podamos analizar cómo se aplican los límites de pista y reevaluar la situación. Y luego son dos puntos, y eso podría ser importante al final".

Russell se lleva el segundo puesto

Mercedes se llevó de todos modos 18 puntos de Silverstone gracias al segundo puesto de George Russell.

El británico se benefició no solo de la mala suerte de Antonelli, sino también de la salida del coche de seguridad en los últimos compases. Heredó posiciones tras el abandono de Max Verstappen y la decisión de Ferrari de hacer entrar en boxes a Lewis Hamilton, lo que significa que, en un fin de semana en el que le había faltado ritmo en comparación con su compañero de equipo, Russell aún así logró un resultado valioso y recortó distancias en el campeonato.

Charles Leclerc, Ferrari; George Russell, Mercedes Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Russell también se benefició de que el coche de seguridad permaneciera en pista hasta la bandera a cuadros, lo que impidió a sus rivales, con neumáticos más nuevos, cualquier oportunidad de atacarle tras la reanudación.

"Sí, la verdad es que teníamos la esperanza de que se mantuviera así", dijo Wolff. "Porque no tienes prácticamente ninguna oportunidad frente a Lewis por detrás con un neumático blando nuevo, o casi nuevo.

"Así que, de que haya terminado así, estoy muy contento por George. Últimamente le ha costado mucho compenetrarse con el coche y conseguir un segundo puesto es importante para él y es bueno para nosotros".

A pesar de que ha sido su segunda carrera de la temporada sin sumar puntos, Antonelli sigue liderando el campeonato de pilotos con 25 puntos de ventaja sobre Russell. Mercedes también aventaja a Ferrari en 78 puntos en la clasificación de constructores.