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Fórmula 1 GP de Qatar

Mercedes en otro planeta: qué las está haciendo inalcanzables en Qatar

Los Mercedes, sobre todo con Antonelli, infligieron diferencias importantes a todos los rivales en las primeras 2 sesiones de entrenamientos libres del GP de Qatar. Bradley Lord explica qué funcionó bien.

Giacomo Rauli

Publicado: 27 nov 2026, 19:39

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Para Andrea Kimi Antonelli, el de Lusail fue un viernes de dominador. Solo su compañero de equipo George Russell logró marcar tiempos más cercanos a los suyos, pero tanto en los Libres 1 como en la sesión siguiente el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1 impuso su ley, y lo hizo aprovechando muy bien dos juegos de compuestos medio, que en Qatar son los C2.

En una pista llena de curvas rápidas - ya lo había demostrado en Silverstone y en Suzuka - Antonelli parece poder dar lo mejor de sí, en combinación con las características y las cualidades del W17, el monoplaza que en conjunto se reveló como el mejor a lo largo de toda la temporada, y no solo a ráfagas.

"Me he encontrado bien. Creo que el coche se ha mostrado muy competitivo en conjunto, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. En definitiva, creo que podemos estar satisfechos con la jornada", dijo Kimi Antonelli al final del viernes en Qatar.

"Hemos recopilado muchos datos y adquirido una buena comprensión del coche. Ahora debemos trabajar durante la noche para volver a la pista, esperemos, con algunos cambios que puedan mejorarlo aún más. Por mi parte, intentaré entender qué puedo hacer mejor y estar listo para mañana".

Un aspecto que sin duda habrá que tener en cuenta está relacionado con la presión de los neumáticos y el elevado consumo del delantero izquierdo. Pirelli, basándose en la experiencia del pasado, ya había señalado esta criticidad, pero los equipos deberán ser hábiles para encontrar una solución para gestionarla de la mejor manera y hacer que dure el mayor tiempo posible.

"Las presiones de los neumáticos son muy altas. Veremos si mañana se aumentan aún más. Esperemos que no. Sin duda, sin embargo, el delantero izquierdo es el neumático que más sufre en pista y es realmente fácil consumirlo por completo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a este aspecto e intentar también encontrar el compromiso adecuado de cara a la carrera. Creo, además, que la clasificación de mañana será muy importante: será fundamental conseguir una posición lo más adelantada posible para tener más posibilidades de ganar la carrera".

Quien ofreció una visión más clara de por qué los W17 se han mostrado tan competitivos en Lusail fue Bradley Lord. El segundo al mano de la escudería Mercedes mostró los principales aspectos que han llevado al resultado de hoy.

"Creo que se ve cómo somos competitivos tanto en los tramos de alta velocidad como en los de baja velocidad. Una de las dudas que teníamos se refería precisamente al rendimiento a baja velocidad con la nueva actualización. Obviamente, este circuito favorece más las velocidades medias y altas, un ámbito en el que sabemos que sin duda hemos progresado".

"Así que estamos logrando aprovechar al máximo estas mejoras y esperamos que los resultados sean también el reflejo del trabajo de comprensión que estamos llevando a cabo para obtener el máximo del coche con este paquete".

"Por ahora, por tanto, el balance es decididamente positivo, pero estoy seguro de que los demás equipos trabajarán duro durante la noche para reducir la diferencia que hemos mostrado hoy".

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