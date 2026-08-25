Mercedes prepara un motor mejorado por el ADUO para Antonelli y Russell en Monza

Toto Wolff es un personaje histriónico, muy carismático. De gran peso político. Siempre sabe contar su historia con un guion atractivo, creíble. El directivo austriaco es consciente de que la temporada de F1 ha entrado en la fase crucial, con Kimi Antonelli, recién cumplidos los 20 años, que lidera el campeonato mundial con 59 puntos sobre Lewis Hamilton, de Ferrari, y su compañero de equipo, George Russell.

"No tenemos el dinero para introducir desarrollos en el coche", aseguró Wolff en Zandvoort. "Ya lo he dicho: estamos tratando de distribuir las actualizaciones de manera uniforme durante el año, basándonos en nuestros cálculos sobre cuándo podemos introducir las novedades más importantes y optimizar los puntos en el campeonato. Pero simplemente no podemos hacer lo que no podemos hacer".

Claro, clarísimo. Lo que no es tan evidente es si Mercedes ha tenido que "apretar las tuercas" en el límite presupuestario de este año tras haberse excedido el año pasado, cuando el equipo de Brackley había sido muy comentado por la presunta violación de los gastos. No hubo ninguna sanción, pero podría haberse activado un límite que pagar en este campeonato.

Si así fuera, las palabras de Wolff adquirirían otro significado. Probablemente Mercedes contaba con definir los dos campeonatos mundiales este año durante el verano europeo y la esperanza era no gastar demasiado dinero después del gran paquete de desarrollo llevado a Canadá. La historia nos dice, en cambio, que McLaren y Ferrari no están en absoluto fuera de la pelea por el mundial y que el margen técnico que el W17 tenía al inicio de la temporada parece haberse desvanecido.

Y, entonces, Monza corre el riesgo de convertirse en un punto de inflexión muy importante del campeonato que podría orientar la continuación del mundial. Ferrari, con motivo del GP de Italia, hará debutar el motor 067/6 dotado del segundo desarrollo del ADUO. Se habla de una unidad que podría valer unos quince caballos con la nueva gasolina Shell, capaz de reducir de manera significativa la brecha con la unidad de potencia de Mercedes, visto que siete caballos ya habían sido aprovechados en el 6 cilindros que se utilizó desde el GP de Austria.

La Scuderia, por tanto, juega su as después de haber llevado a Zandvoort un paquete aerodinámico de actualización en el suelo, el bargeboard y el difusor, en el intento de volver a meterse en la lucha por el mundial.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pero hay un aspecto que, por el momento, ha sido subestimado. Wolff ha oficializado que Kimi Antonelli penalizará en Monza y saldrá 20 posiciones por detrás de lo que logre en la clasificación, pero nadie ha subrayado que el quinto motor que se estrenará en la carrera italiana debería disponer de las modificaciones que la FIA ha concedido a Mercedes. Y debería tenerlo también George Russell.

Al haber sido dictaminado por el ente fiscalizador que el Red Bull – Ford DM01 es el propulsor endotérmico con mejores prestaciones, Toto Wolff ha logrado arrancar un desarrollo del ADUO también para la unidad preparada en Brixworth. Inicialmente el team principal había dicho que no recurriría a la evolución de motor este año, pero según las indiscreciones que se filtran desde Gran Bretaña, el motor número cinco, revisado no solo en la gestión de la turbina grande (inclinación y número de las palas), podría representar la gran respuesta de Mercedes a Ferrari para Monza.

Si el 6 cilindros M17 E Performance resultara ser un avance objetivo también gracias al nuevo combustible Petronas (con el aumento de potencia no habrá un incremento de los consumos), entonces podría convertirse en la herramienta útil para restablecer las jerarquías con Mercedes capaz de contener el regreso de McLaren y el desarrollo del SF-26. Más aún teniendo en cuenta que el motor ADUO podría ser suministrado después también a los equipos clientes, por lo que el propio McLaren podría beneficiarse de ello.

El GP de Italia, por tanto, debería dar indicaciones muy importantes sobre cuál será la evolución de los dos campeonatos mundiales, a la espera de que Mercedes lleve el gran paquete de actualización aerodinámica del W17 a Malasia, programado para el 4 de octubre.