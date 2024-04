Mercedes busca arreglar el problema de "equilibrio subyacente" en el coche

El fabricante alemán ha tenido un comienzo difícil en la campaña 2024, con su monoplaza W15 mostrando destellos de velocidad, pero con problemas para ofrecer consistencia durante los fines de semana de carrera.

Lewis Hamilton y George Russell han luchado contra una sensación de estar "al filo de navaja" en ocasiones, ya que Mercedes no ha logrado dar con una puesta a punto que explote el potencial que cree que hay en el coche.

Aunque el equipo espera que un paquete de mejoras aerodinámicas programado para la próxima carrera en Miami mejore su rendimiento, también está planeando otros cambios en su coche para los próximos grandes premios.

En su habitual video posterior a la carrera de China, el director técnico James Allison ha revelado la próxima introducción de nuevas piezas destinadas específicamente a mejorar el comportamiento del coche.

"Tenemos paquetes de mejoras para el coche, pero también componentes que esperamos que rectifiquen el equilibrio subyacente que nos está causando dificultades", dijo, reflexionando sobre otro fin de semana con altibajos en Shanghái.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Por mucho que sea doloroso hablar de esta manera después de un fin de semana como este, sólo tengo que recordar que habrá carreras en el futuro cuando hayamos ejecutado esas cosas, cuando volvamos a estar más al frente y cuando estemos progresando, donde el placer de hablar de ello será enorme, y ese día no puede llegar lo suficientemente pronto".

Allison dijo que aunque el equipo realizó una carrera bien ejecutada en China para traer a casa un doble final en los puntos, el rendimiento general estuvo lejos de los altos estándares que él y Mercedes esperaban.

"Hemos tenido una especie de coche con los neumáticos delanteros limitados durante todo el año, especialmente en las curvas de baja velocidad, y este fin de semana eso se ha puesto al máximo", dijo.

"Una vez que tienes neumáticos delanteros que no quieren tomar la curva, los pilotos tienen que esperar un eón para aplicar potencia a la salida de la curva, y pierdes tiempo por vuelta".

"In extremis, para hacer que el coche tome la curva, tienen que acelerar a fondo para aflojar un poco la parte trasera, y eso acaba con los neumáticos traseros, por lo que los traseros acaban sobrecalentándose al estar limitados en la parte delantera".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"No es ningún placer en absoluto que te lleves un fin de semana que, aunque ejecutado de forma competente y bien pilotado por ambos chicos... no es ningún placer en absoluto cuando el hardware en sí no está donde tiene que estar o debería estar".

"Por supuesto, el reto al que nos enfrentamos en las próximas carreras es intentar mejorar tanto la puesta a punto del coche como las piezas que aportamos al coche".

Allison dijo que de cara a Miami, Mercedes probablemente también necesite cambiar su enfoque sobre los cambios de puesta a punto a mitad de fin de semana, ya que ambos pilotos hicieron grandes cambios desde el sprint de China hasta el gran premio principal, que no dieron el paso adelante esperado.

"Definitivamente hemos aprendido durante este fin de semana que si vas a ser ambicioso, sé ambicioso en la carrera sprint y luego afínalo para la carrera principal y no al revés", dijo.

"Esperemos que aterricemos con un coche en un lugar mejor, que las mejoras que vamos a llevar a Miami nos sirvan en una parrilla que en clasificación al menos está muy igualada".

"En la parte de la batalla que estamos librando, unas centésimas pueden marcar la diferencia a veces y un par de décimas marcarían toda la diferencia del mundo. Así que estoy deseando ver qué pasa".