Fórmula 1 GP de México
Mercedes recibe una multa de la FIA tras el Gran Premio de México de F1
Russell dejó temprano el circuito el domingo justo cuando su compañero de equipo en Mercedes se convirtió en campeón del mundo
Ed Hardy
Publicado: 2 nov 2026, 12:57
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Mercedes recibió una multa de €5,000 tras el Gran Premio de México después de que George Russell no asistiera a sus compromisos de prensa de Fórmula 1 posteriores a la carrera.
El piloto de Mercedes terminó sexto en el Autodromo Hermanos Rodriguez pese a haber largado la carrera del domingo desde la segunda posición, después de perder cuatro lugares en la primera vuelta por una batería deficiente.
Russell también recibió una penalización de 10s por chocar con Isack Hadjar en la curva 6, lo que hizo que el sexto puesto fuera lo máximo a lo que podía aspirar en el día en que su compañero Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo.
"Los comisarios escucharon al representante del equipo, quien indicó que el piloto había abandonado el circuito sin asistir a los compromisos de prensa posteriores a la carrera", señaló el informe de la FIA.
"Teniendo en cuenta que los comisarios pueden proceder a tomar una determinación en caso de una inasistencia a una audiencia, se impone una multa de €5,000 al competidor".
Mercedes incumplió el Artículo B10.1.4e del reglamento, con los comisarios señalando que "el piloto no asistió a la audiencia y el representante del equipo prestó declaración por teléfono".
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes
Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Pero luego trascendió que el jefe de las Flechas Plateadas, Toto Wolff, había autorizado a Russell a irse temprano del circuito en lo que fue un día duro para el favorito al título antes de la temporada.
"Vi a George después de la carrera en la báscula de la FIA y obviamente está destrozado por la situación", dijo Wolff.
"Fue una gran muestra de deportividad ir a ver a Kimi. Conozco a George desde hace muchísimo tiempo.
"Está pasando por un momento difícil, pero también fue responsable de que el joven llegara a este equipo. Así que lo vi, y para un piloto de carreras este es un momento catastrófico.
"Quizás hoy la carrera fue un poco una imagen de su temporada. Esta era una carrera para que él ganara. Teníamos el ritmo en el coche y le fallamos en la primera recta.
"La entrega de energía no fue la que pensábamos que debía ser. Estoy muy con él en este momento. He estado en situaciones en las que para él es muy difícil afrontarlo.
"Que no hiciera el trabajo con los medios o que abandonara el circuito es absolutamente comprensible. Que se quedara, de hecho, me habría sorprendido. Eso está absolutamente reconocido".
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