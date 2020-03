Mercedes: todo indica que iremos a China

Varios eventos deportivos internacionales en China ya han sido cancelados o pospuestos debido al brote de coronavirus, incluyendo el evento de Fórmula E en Sanya, que debía tener lugar el 21 de marzo.

Con gobiernos extranjeros recomendando que sus ciudadanos dejen el país y las aerolíneas habiendo interrumpido sus servicios a China, la carrera de F1, programada para el 19 de abril, inevitablemente ha quedado ajo el centro de atención.

Sin embargo Wolff insiste en que los preparativos continúan con normalidad, incluyendo su propia solicitud de visado.

"En términos de China la Fórmula E fue cancelada", dijo Wolff. "Están a unas [cuatro] semanas, creo, antes que nosotros, y cancelaron la semana pasada. Así que espero que vayamos a China".

"Después de esto (un evento en el Royal Automobile Club de Londres ) iré a la embajada china para mi escaneo biométrico. Por el momento todo parece como si fuéramos a China."

Wolff dijo que la cancelación de la carrera sería una decepción dada la creciente popularidad del deporte en China.

"No ir sería una lástima. Tuvimos tribunas llenas el año pasado, se agotaron las entradas. China comienza a convertirse en un mercado muy importante en términos de aficionados, tenemos grandes actividades en Shangai alrededor de la carrera, y no ir allí obviamente no sería bueno para los aficionados y para nosotros".

"Pero la salud es lo primero, y espero que lo controlen. Esa es la mayor prioridad".

La oficina de Shanghai del organizador de la carrera, Juss Events, abrirá de nuevo esta semana después de un receso para el Año Nuevo Chino.

