Fórmula 1 GP de México

Horarios y canales de televisión para ver las prácticas del viernes del GP de México

Consulta los horarios y canales de TV para ver en vivo las prácticas libres del viernes del Gran Premio de México 2026 de la F1.

Luis Ramírez

Publicado: 29 oct 2026, 22:03

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

El fin de semana en México representará un nuevo reto para los equipos en el reglamento 2026 dado que será la prueba con mayor altitud del calendario en la recta final de la era de la motorización 50-50. Las condiciones de la capital mexicana podrían traer los viejos problemas de super clipping ya vistos al principio de la temporada.

Los novatos que tomarán el volante en la Práctica 1 del GP de México

La primera sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez del Gran Premio de la Ciudad de México contará con una nutrida presencia de jóvenes talentos y pilotos de reserva para cumplir con la normativa de la FIA.

En Mercedes, el danés Frederik Vesti sustituirá a George Russell en su tercera aparición de la temporada. Por su parte, el japonés Ayumu Iwasa tomará el asiento de Max Verstappen en Red Bull por segunda vez este año.

En McLaren, el campeón de la F2, Leonardo Fornaroli, rodará en lugar de Lando Norris, mientras que el joven búlgaro Nikola Tsolov vivirá su debut absoluto en un fin de semana de F1 sobre el monoplaza de Liam Lawson en Racing Bulls.

La lista de estrenos continúa con el italiano Gabriele Mini, quien reemplazará a Franco Colapinto en Alpine, y el británico Freddie Slater, que tomará el coche de Gabriel Bortoleto en Audi.

Asimismo, Ryo Hirakawa (Haas) cogerá el lugar de Esteban Ocon, Luke Browning (Williams) el de Alex Albon y Jak Crawford (Aston Martin) el de Lance Stroll.

Finalmente, el estadounidense Colton Herta rodará con Cadillac en lugar de Valtteri Bottas con el objetivo de alcanzar los kilómetros necesarios para obtener la Superlicencia de la FIA.

Más de la F1 :

Horarios de la práctica 1 del GP de México 2026 - Viernes 30 de octubre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 12:30h Costa Rica / Belice / El Salvador 12:30h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 13:30h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 14:30h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 15:30h

Horarios de la práctica 2 del GP de México 2026- Viernes 30 de octubre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 16:00h Costa Rica / Belice / El Salvador 16:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 17:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 18:00h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 19:00h

¿Dónde ver el GP de México de F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

Te presentaos la guía de los servicios de televisión y streaming que pasarán las prácticas del viernes en los diferentes países de Latinoamérica.

País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Izzi, Sky, TUDN y F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Charles Leclerc defiende a Alex Albon tras las duras críticas de Fernando Alonso

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Luis Ramírez





Así fue como el GP de México trabajó para evitar el problema de los baches en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 h



Así fue como el GP de México trabajó para evitar el problema de los baches en la F1 2026





Colapinto: "Hay que dar vuelta la tortilla en México y empezar a andar bien otra vez"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 h



Colapinto: "Hay que dar vuelta la tortilla en México y empezar a andar bien otra vez"





Checo Pérez decidió firmar su “último” contrato con Cadillac aunque tenía otras opciones en F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 h



Checo Pérez decidió firmar su “último” contrato con Cadillac aunque tenía otras opciones en F1

Últimas noticias





Horarios y canales de televisión para ver las prácticas del viernes del GP de México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



2 min



Horarios y canales de televisión para ver las prácticas del viernes del GP de México





"Este año no me va a quebrar", asegura George Russell al llegar a México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



"Este año no me va a quebrar", asegura George Russell al llegar a México





Así fue como el GP de México trabajó para evitar el problema de los baches en la F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Así fue como el GP de México trabajó para evitar el problema de los baches en la F1 2026





Alonso reafirma sus críticas al nivel de algunos pilotos en F1: "Todos sabemos de quiénes hablamos"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Alonso reafirma sus críticas al nivel de algunos pilotos en F1: "Todos sabemos de quiénes hablamos"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete