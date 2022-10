La apuesta que no resultó para Schumacher en el GP de Japón

Cargar reproductor de audio

Los presagios eran buenos en el Gran Premio de Japón para que Mick Schumacher sumara sus primeros puntos en la Fórmula 1 en tres meses, pero tras una apuesta con la estrategia que no resultó, al alemán sólo le bastó para terminar en el 18° puesto, que se transformó en 17° tras la sanción a Pierre Gasly.

Schumacher realizó una buena salida desde la 15° posición de la parrilla y remontó cinco posiciones en la primera vuelta en medio del caos de la lluvia, lo que lo situó en la décima posición, o sea en zona de puntos, antes de que el Gran Premio se interrumpiera por la lluvia con bandera roja.

Cuando se reanudó la carrera con mejores condiciones meteorológicas, Schumacher permaneció con los neumáticos de lluvia extrema durante mucho tiempo, mientras que los demás pilotos cambiaron a los intermedios desde el principio y pudieron marcar tiempos mucho más rápidos.

El piloto de Haas llegó a colocarse líder en un momento al no ir a pits esperando por un coche de seguridad, pero la neutralización nunca llegó y la apuesta no resultó.

Schumacher cambió finalmente a intermedios en la 11° vuelta, seis vueltas más tarde que Sebastian Vettel, que fue de los primeros en detenerse y con eso remontó luego hasta terminar sexto.

Preguntado tras la carrera si el equipo realizó la apuesta porque no tenían nada que perder, Schumacher no estuvo de acuerdo: "Yo no diría eso. Quiero decir que sí teníamos algo que perder: estábamos en una posición que pagaba con puntos, así que sí, es muy desafortunado".

"No sé si se puede decir que no reaccionamos lo suficientemente rápido, porque sí reaccionamos o vimos que la gente paraba. Creo que en retrospectiva siempre se es más inteligente y siempre se sabe lo que ha pasado", comentó.

Schumacher reconoció que su carrera habría sido mucho mejor en caso de haber llegado el esperado coche de seguridad, y al final lamentó no llegar entre los diez primeros.

"Las cosas habrían sido muy diferentes y habríamos estado muy contentos. Pero ahora mismo, como no ha pasado nada y las cosas están como están, hemos perdido las posibilidades de conseguir puntos".

