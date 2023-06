Así fue el estreno de Mick Schumacher en el Mercedes W14

Mick Schumacher concretó hoy su regreso al volante de un monoplaza real de Fórmula 1 después de haber sido una pieza importante para Mercedes durante el fin de semana del Gran Premio de España con su trabajo en el simulador.

El piloto de pruebas del equipo Mercedes, de 24 años, completó 152 vueltas en el segundo día de pruebas de neumáticos en Barcelona, "adaptándose bien" y proporcionando "valiosa información" al fabricante de neumáticos Pirelli, según Mercedes.

"Fue genial, aprendí mucho y fue muy divertido", comentó Schumacher sobre su primera salida con el W14. "Fue un día productivo. Hicimos todo lo que queríamos hacer. Y estuvo bien conducir los neumáticos nuevos por primera vez sin usar mantas térmicas".

Para Schumacher, el test también fue un cambio bienvenido respecto a su trabajo "en seco" en el simulador. El fin de semana de Barcelona, estuvo sentado en el W14 virtual en Brackley hasta las 2:00 de la madrugada del viernes. Hacia las 7 de la mañana aterrizó en Barcelona para apoyar al equipo in situ. Un programa descomunal.

"Después de todo, hacía tiempo que no conducía, así que ya lo estaba notando físicamente. Pero es agradable estar de vuelta en el habitáculo", dijo. "Esta experiencia me ayudará sin duda en mi trabajo. Ahora entiendo mucho mejor a qué tengo que prestar atención en el simulador y en qué tenemos que trabajar".

"También entiendo mucho mejor cómo funcionan todos los procedimientos y cómo trabaja el equipo en la pista. Eso podría ser decisivo si alguna vez tengo que entrar a conducir en una carrera", afirmó.

"Obviamente, hay una diferencia entre el simulador y la conducción en el mundo real. Siempre habrá una diferencia, ya que la tecnología no está en un punto en el que se pueda comparar al 100%. Sin embargo, es la experiencia más cercana que he tenido entre un simulador y la vida real. El simulador me ha preparado, y el Equipo ha hecho un gran esfuerzo de correlación. Eso me ha ayudado a saber qué esperar al conducirlo. Está claro por qué este equipo es ocho veces Campeón del Mundo".

"Estoy muy emocionado por lo que queda de año. Me lo he pasado muy bien hoy y espero volver a subirme a un coche en algún momento. Me ha encantado todo. Quiero dar las gracias a todos por esta oportunidad", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!