La F1 tiene otro ministro de defensa, según Szafnauer

Cargar reproductor de audio

Ocon sumó la mayoría de los puntos de Alpine este año, en el que terminó cuarto en el campeonato de constructores, superando a McLaren en la última carrera de la temporada.

Aunque Ocon no logró subir al podio en 2022, dijo que había sido su mejor temporada hasta la fecha en la F1, un sentimiento respaldado por su récord personal de puntos en una sola campaña.

Preguntado por Motorsport.com si había visto un gran paso adelante de Ocon este año, el jefe de Alpine F1, Szafnauer, dijo que había tenido "algunas carreras fabulosas" antes de destacar sus esfuerzos defensivos.

"Hubo otros momentos en los que pensamos, 'oh no, el rendimiento no está ahí', y luego lo sacó. Así que muy, muy bien por él", dijo Szafnauer.

"Pero sí, Suzuka destaca para mí. Fue increíble. Lewis (Hamilton), en un Mercedes, muy bueno en mojado, en condiciones cambiantes, en condiciones la pista secándose, conduciendo por los retrovisores todo el tiempo, Lewis iba en el coche más rápido!.

"Quiero decir, sólo mira donde (Mercedes) terminó el campeonato. Y lo aguantó. Brillante".

Ocon consiguió defenderse de Hamilton durante todo el Gran Premio de Japón en Suzuka, acortado por la lluvia, y superó al siete veces campeón del mundo para lograr el cuarto puesto.

Hamilton fue capaz de presionar a Ocon en la horquilla y en el camino desde la curva de Spoon hasta la 130R, pero el piloto de Alpine no flaqueó, colocando su coche perfectamente para mantenerse por delante.

Actuaciones como esa dejaron a Szafnauer confiado en las siguientes carreras en que Ocon sería capaz de mantener a los pilotos detrás, antes de bromear diciendo que a Ocon deberían ponerle un apodo como a Sergio Pérez, al que apodaron el ministro de defensa mexicano por sus esfuerzos en Abu Dhabi el año pasado para contener detrás a Hamilton.

"Sé que el apodo de 'Checo' es ministro de defensa, pero quizá deberíamos cambiarlo por... ¿qué tal ministro de defensa en Francia?", preguntó Szafnauer.

"Averigüemos qué es eso. Averigüemos qué es y pongámosle ese apodo".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!