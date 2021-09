Vettel lamenta el cambio de formato en el GP de Mónaco

La F1 dejará de lado su tradicional formato de fin de semana de carrera de cuatro días para el Gran Premio de Mónaco a partir de 2022, equiparando la carrera del principado con cualquier otro fin de semana de gran premio.

Tradicionalmente, Mónaco había organizado sus sesiones de práctica el jueves antes de tomar el viernes libre y reanudar su acción de la pista con la FP3 y la clasificación el sábado.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, confirmó el cambio a principios de esta semana, mientras la categoría se prepara para publicar su calendario provisional de 2022 el próximo mes.

Vettel, cuatro veces campeón del mundo de F1, dijo que aunque el cambio en Mónaco "probablemente no hace una gran diferencia", solía disfrutar de tener el día de descanso en la pista como parte de las tradiciones del fin de semana.

"Solía ser divertido tener un día libre, no para ir de fiesta, sino para tener un poco más de tiempo para prepararse", dijo Vettel.

"Era una especie de cosa de Mónaco. De todas formas, las cosas que son divertidas están muriendo, probablemente esa es la razón por la que se reduce a tres días. Antes era divertido, así que no lo hagamos más".

Vettel agregó que su comentario era "más bien una broma", pero seguía sin saber por qué la F1 había hecho el cambio para el fin de semana de Mónaco.

"No sé por qué cambiarías eso en Mónaco", dijo Vettel.

"Creo que ha funcionado, ha sido algo puntual en Mónaco. Sea lo que sea, nos vamos a adaptar y no creo que se vaya a notar".

"En general no sé si eso es cierto (que las cosas divertidas están muriendo), sólo lo dije porque era divertido decirlo. No se me ocurre nada más.

"Probablemente hay cosas que solían ser más divertidas, pero hay cosas que son más divertidas ahora que antes, así que creo que siempre es una compensación".

Fernando Alonso, piloto de Alpine y bicampeón mundial de F1, coincidió con los comentarios de Vettel, calificando la decisión de "mala", ya que "todos amamos Mónaco".

"Estar un día menos allí, no creo que sea bueno", dijo Alonso.

"Cada equipo tiene un programa diferente, un calendario de marketing diferente. Es un fin de semana que es útil también para los patrocinadores y cosas así".

"Obviamente, este año, con el COVID, no hemos tenido tantas actividades de marketing. Pero si esperamos que el año que viene sea un poco más normal, era un día para los patrocinadores también".

"Así que tendremos, supongo, el jueves más actividades, y luego, a partir del viernes, concentración total en la pista".

Lance Stroll, de Aston Martin, reconoció que si bien era agradable estar en Mónaco durante todo el fin de semana de cuatro días, la eliminación de un día de acción en pista aliviaría parte de la presión sobre el personal del equipo.

"El año que viene vamos a tener muchas carreras como este año", dijo Stroll.

"Creo que, como ha dicho Fernando, es bueno estar allí durante el fin de semana. La energía de todo el fin de semana es siempre muy divertida. Es una carrera especial".

"Creo que al mismo tiempo da a los chicos, a los mecánicos, a los ingenieros y a todo el mundo otro día en casa con este calendario tan intenso que tenemos, (lo que) es muy importante también".