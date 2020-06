Montoya: Vettel firma con Mercedes o se retira

Vettel no seguirá corriendo para Ferrari una vez que termine la temporada 2020 de la Fórmula 1 y hasta ahora no hay certezas sobre qué camino tomará el cuatro veces campeón del mundo.

Se lo ha vinculado con un lugar en Mercedes como compañero de Lewis Hamilton, sobre lo cual en las últimas horas Toto Wolff, jefe del equipo, dijo que el interés del fabricante alemán en Vettel "no son solo palabras" e indicó que por sus logros el ex piloto de Red Bull merece ser tenido en cuenta.

Otro posible destino para Vettel podría ser en la escuadra oficial Renault, que necesita encontrar un reemplazante para Daniel Ricciardo después que el australiano firmara con McLaren, que perdió a Carlos Sainz a manos de Ferrari para 2021.

Según lo analiza Montoya, quien ganó siete grandes premios de F1 entre 2001 y 2006 antes de decidir dejar la serie para seguir su carrera en NASCAR, lo que ocurra con Vettel dependerá exclusivamente del amor del alemán por las carreras y su deseo de explorar fuera de la F1, pues cree que en la máxima categoría su única opción real sería Mercedes.

"Para mí, en la posición de él, o es irse para la casa o para Mercedes. Todo depende qué tanto amor al automovilismo tenga todavía. Porque mire, cuando una persona como Fernando (Alonso)... él es como yo, a él le gusta correr. A Fernando lo que le pongan, un triciclo que tenga motor, vamos a correr. Y así soy yo también. Vettel uno no sabe qué tanta pasión tenga así, de automovilismo en general o solo F1," dijo Montoya a Diego Mejía, Editor Jefe de Motorsport.com, a través de Instagram.

Sobre las posibilidades de Vettel de unirse a Mercedes y la situación de Valtteri Bottas en el equipo, el colombiano analizó: "Una cosa que Vettel tiene con Mercedes muy buena es que él es alemán. Si usted mira los últimos años, siempre han dudado en refirmar a Bottas, porque le falta. O por lo menos lo que ellos quieren de Bottas no sé si nunca ha sido lo que ellos quieren o qué es, pero si usted mira a Bottas siempre es un año (de contrato) y entonces es muy complicado crecer cuando no hay estabilidad. Cuando usted está pensando todo el día que lo van a echar, es muy difícil andar rápido".

"Depende de lo que quiera hacer Mercedes. Tener a Vettel y a Hamilton en el mismo equipo sería espectacular para Mercedes", sentenció.

Montoya sobre Alonso: "Renault sería como lo que tuvo en McLaren"

Montoya se refirió también a la situación de Alonso, sobre quien Renault admitió tener interés recientemente ante la partida de Ricciardo el año próximo. De todos modos, el ex piloto de Williams y McLaren cree que el fabricante francés no tiene lo que el español necesita.

"El problema de volver ahí (a Renault) es que va a volver a lo que tenía en McLaren, que fue el motivo que lo sacó de F1, que él quería ganar. El único motivo para volver es porque si no vuelve, ya no vuelve nunca, y con la esperanza que de pronto Mercedes para el próximo año le diera alguna cosa. Pero Renault no lo va a firmar si no hay cómo. Si yo fuera Renault, iría otra vez por (Nico) Hulkenberg o algo así”.

Montoya advirtió que un posible regreso de Alonso dependerá también de las ganas del bicampeón de volver a ponerse al día con la conducción de un monoplaza de Fórmula 1 luego de dos años fuera de la categoría.

"Ya serían dos años. Y no hay pruebas. Si hubiera pruebas como en la época mía, es muy fácil porque uno da vueltas y vueltas, hoy en día son tres días de tests y ya van a correr. Entonces es todo simulador. Eso depende de lo que él quiera hacer", analizó.