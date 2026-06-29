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Fórmula 1 GP de Austria

El interrogante que plantea Montoya sobre la decisión que debe tomar Alonso con Aston Martin

Juan Pablo Montoya ha advertido que Fernando Alonso podría arrepentirse de dejar Aston Martin justo cuando las importantes inversiones del equipo empiecen a dar rendimiento.

Lydia Mee
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Juan Pablo Montoya cree que Fernando Alonso afronta un riesgo enorme si decide dejar Aston Martin, advirtiendo que el bicampeón de Formula 1 podría acabar arrepintiéndose de marcharse justo cuando las enormes inversiones del equipo empiecen a reflejarse en el rendimiento.

Durante una aparición en el programa F1 TV Weekend Warm-up antes del Gran Premio de Austria, Montoya opinó sobre el futuro de Alonso tras un comienzo tórrido de la temporada 2026 con la escudería de Silverstone.

El piloto español ha hablado abiertamente de considerar la retirada en un futuro no demasiado lejano, aunque no ha confirmado nada por ahora. También ha habido rumores que vinculan al piloto de 44 años con un regreso a Alpine.

También lee:

"Lo difícil para Fernando es: ¿qué haces? Es imposible saber cuál es la mejor situación para el futuro, pero todos pensábamos que este año iba a ser el de la entrega de resultados, y no lo fue", explicó Montoya.

"Entonces, ¿qué haces? Te quedan uno o dos años más en la F1, ¿sigues con ellos? Estás en un lugar cómodo. Les gustas. Te conocen, y tienen las herramientas para construir un coche realmente ganador. Así que, si tienes todo para lograrlo, ¿te arriesgarías a irte a otro sitio y decir: 'Oh, debería haberme quedado'?

"Y esa es la dura realidad para un piloto: cuando tomas la decisión de irte a otro sitio, nunca hay una garantía sobre adónde vas."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Añadió: "Tienes a Adrian Newey diseñando el coche, que es uno de los mejores diseñadores, si no el mejor aquí. Tienes a Honda, que ha ganado campeonatos. Lo tienes todo. Tienes la nueva fábrica. Tienes todas las herramientas para rendir.

"Pero entonces puedes decir, OK, supongamos que se va, y lo vuelves a poner con [Flavio] Briatore aquí y es el hermoso reencuentro, y van a rendir decentemente porque están rindiendo realmente decentemente, y luego dejas ese lugar [Aston Martin] y ellos aciertan y ganan cada semana, y miras atrás y dices: 'Dios mío, lo tenía en mis manos.'"

Tras las primeras siete rondas de la temporada 2026, Alonso ocupa el 18º puesto en el campeonato de pilotos con un punto.

Fotos del GP de Austria - Domingo

George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Ayao Komatsu, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Miembros del equipo Aston Martin en la parrilla de salida

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Mark Mateschitz

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Franco Colapinto, Alpine, Alexander Albon, Williams

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Los aficionados agitan banderas

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Mecánicos de Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes; Kimi Antonelli, Mercedes; Max Verstappen, Red Bull

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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