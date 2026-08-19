Netflix anuncia una fecha de estreno para el documental Schumacher 94
Se ha revelado la fecha de estreno del documental de Netflix sobre la temporada 1994 de Michael Schumacher, la de su primer título en Fórmula 1.
A principios de año, Netflix anunció un documental sobre los entretrelones de la temporada 1994 de Michael Schumacher. La plataforma, que ya había emitido un retrato del siete veces campeón del mundo en 2021, esta vez se centrará en la campaña de su primer título en Fórmula 1.
Netflix Alemania, a cargo del proyecto, anunció que el documental estará disponible el próximo 2 de octubre. Titulado en alemán Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende (Schumacher 94 – El nacimiento de una leyenda), el documental contará una temporada marcada por el fallecimiento de Ayrton Senna y por varias polémicas, tanto deportivas como técnicas, relacionadas con Schumacher.
El documental se reunirá con varias personalidades que desempeñaron un papel importante en la búsqueda del título en 1994, como Flavio Briatore, jefe del equipo Benetton en aquella época, o Pat Symonds, entonces ingeniero de carrera. Willi Weber, su mánager, también fue entrevistado.
David Coulthard, uno de los rivales de Michael Schumacher durante su carrera, y Bernie Ecclestone, que se ocupaba del aspecto comercial del campeonato en aquel momento, también fueron entrevistados para el documental.
Michael Schumacher ganó su primer título de campeón del mundo en 1994.
Photo by: Ercole Colombo
Los programas sobre la Fórmula 1 son numerosos en Netflix. El más conocido es, evidentemente, Drive to Survive, la serie documental que muestra los entresijos del campeonato desde la temporada 2018.
La plataforma también ofrece un documental sobre el descubrimiento de la Fórmula 1 por parte de Kimi Antonelli, actualmente líder del campeonato, y una serie sobre la vida de Ayrton Senna.
Netflix trabaja además en la producción de una película ambientada en MotoGP, y en la que el campeonato se implicará.
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