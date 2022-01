Nico Rosberg consideró sustituir a Hamilton en Sakhir 2020

Han pasado cinco años desde que Nico Rosberg puso fin de forma abrupta a su carrera como piloto tras ganar el título de la Fórmula 1 en 2016. Desde entonces, el alemán siempre había descartado categóricamente un regreso, pero ahora admite que ha jugado brevemente con la idea, pero en realidad sólo muy brevemente.

Esto sucedió cuando su excompañero en Mercedes, Lewis Hamilton, se perdió el Gran Premio de Sakhir a finales de 2020 al verse contagiado por COVID19. La firma alemana necesitaba un sustituto rápido para el británico, que ya era campeón del mundo y encontraron el candidato lógico en George Russell, que correrá como piloto titular de la casa alemana en 2022, pero la cabeza de Rosberg también se agitaba con la idea de competir.

"Incluso lo pensé", admite Rosberg en el "Desayuno Dominical" de 'Antenne Bayern'. "Hamilton tuvo COVID y tuvo que sentarse en una carrera. Fue entonces cuando dije: 'Oye, sería interesante si me meto ahí otra vez'".

Pero Rosberg llegó rápidamente a la conclusión de que ese esfuerzo probablemente no habría sido intencionado. "Hoy tendría cero posibilidades", admite. "No tendría la oportunidad de dar más de tres vueltas en absoluto".

A esta conclusión llegó principalmente por la condición física, la cual el hombre de 36 años ya no tiene en absoluto al no entrenar. "Mis brazos, los antebrazos lo hubieran resentido de inmediato", dice. "Y mi cuello caería entre las piernas cuando frenada. No puedo sostenerlo en absoluto. Me quedan cero músculos ahí".

El miedo también desempeña un papel, como admite ahora, pero eso dependía de la pista. "Si estuviera conduciendo en Mónaco ahora mismo, definitivamente tendría miedo", dice Rosberg. Pero si hubiera sustituido a Hamilton en Bahréin, se habría sentido psicológicamente confiado: "Allí era posible, había desierto y hay mucha zona de escape, así que no tendría miedo".

Sin embargo, Rosberg tuvo que admitir que físicamente, sin preparación, no habría sido suficiente en ninguna circunstancia: "Sería capaz de conducir quizás una, dos, tres vueltas allí, y luego se acabaría. Físicamente, no había posibilidad”.

George Russell, sin embargo, hizo un buen trabajo en su turno como sustituto y estuvo cerca de ganar la competencia hasta que un error en los pits y una pinchadura arruinó sus posibilidades.