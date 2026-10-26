Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Norris admite que McLaren ya solo es el cuarto equipo más rápido tras acabar quinto en Austin

Lando Norris ha admitido que McLaren ahora es solo el cuarto equipo más rápido de la Fórmula 1

Alex Harrington

Publicado: 26 oct 2026, 0:52

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Lando Norris, McLaren

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El vigente campeón Lando Norris admitió que es "bastante obvio" que McLaren ha pasado de liderar el campeonato a convertirse en el cuarto auto más rápido de la Fórmula 1, luego de finalizar quinto en el Gran Premio de los Estados Unidos.

El británico cruzó la meta detrás de Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Max Verstappen y Lewis Hamilton en el Circuito de Las Américas, mientras que su compañero de equipo, Oscar Piastri, concluyó dos lugares por detrás, en el séptimo puesto. Aunque se trata de un resultado decepcionante para una escudería que hace menos de un año peleaba por los títulos, Norris confirmó que las actualizaciones están funcionando.

“Sí, solo esperas ponerle algo al auto, que sea mágico, vayas mucho más rápido y de repente estés peleando por un podio. Las cosas están funcionando como deberían, pero ya sabes, todos los equipos... Ferrari trajo actualizaciones y todos los demás siguen trayendo mejoras, así que están dando resultados. Solo que no, me parece, no realmente en todas las áreas que necesitamos, como las curvas de baja velocidad, donde no estamos ni cerca del nivel en el que deberíamos estar. "Necesitamos mucho más agarre trasero y velocidad lenta. Ha sido nuestro problema desde hace mucho tiempo. Parece ser muy difícil de solucionar”.

Lando Norris, McLaren

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Al ser cuestionado sobre si esto convierte a McLaren en el cuarto auto más veloz de la parrilla, Norris respondió sin dudar.

“Sí, creo que es bastante obvio”.

Sin el ritmo suficiente para pelear en la parte delantera, McLaren apostó por una estrategia a una sola parada, con la esperanza de que un Virtual Safety Car o un Safety Car jugara a su favor.

“Sí, lo intentamos. Quiero decir, no teníamos el ritmo ni nada por el estilo, así que teníamos que probar suerte y, si salía algún VSC o Safety Car, habríamos estado de lleno en la pelea por un buen podio. Incluso por un segundo lugar durante gran parte de la carrera. Siento que hoy fue una buena carrera. Siento que el ritmo fue sólido. Siento que le saqué todo el jugo al auto, así que tengo que estar contento aunque un quinto puesto no suene increíble”.

La estrategia dejó a Norris con neumáticos duros bastante desgastados sobre el final de la competencia, donde logró aguantar a Verstappen durante varias vueltas antes de que el piloto de Red Bull, que ya había parado dos veces, encontrara la manera de superarlo.

“Inevitablemente, tan pronto como él tuvo el modo Overtake y yo tuve que usar el modo Boost para defenderme, me iba a pasar bastante fácil. Así que lo hizo, y en cuanto me encontré con tráfico usando neumáticos viejos, básicamente se acabó el juego y es fácil para todos los demás”.

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McLaren también intercambió las posiciones de sus pilotos durante la carrera. Norris señaló que había sido “mucho más rápido durante todo el fin de semana” que Piastri, por lo que la orden de equipo era “simplemente lo más lógico por hacer”.

El resultado tiene grandes implicaciones en el campeonato de constructores. McLaren llegó a Austin con siete puntos de ventaja sobre Red Bull en la lucha por el tercer lugar. Ahora, ambas escuderías salen de territorio texano empatadas a falta de cinco fechas para el final de la temporada.

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