Norris apostó que terminaría 35 segundos detrás de los Ferrari en China

Norris terminó segundo en Shanghái después de beneficiarse de un período de coche de seguridad para hacer su parada en boxes y salir por delante de Sergio Pérez , pero luego se las arregló para mantener sus neumáticos duros vivos para controlar cómodamente la brecha con el mexicano.

El resultado fue una sorpresa para McLaren en uno de sus circuitos intrínsecamente peores, ya que si bien pudo mantener las apariencias con fuertes actuaciones en la clasificación, tuvo problemas con la degradación de los neumáticos en la carrera sprint del sábado.

Norris comenzó el sprint en la pole, pero después de irse ancho en la primera curva al luchar con Lewis Hamilton cayó hasta la sexta posición, por delante de su compañero de equipo, Oscar Piastri , y por detrás de los dos Ferrari

Will Joseph, que llegaría a caer hasta 35 segundos por detrás de Esos problemas le hicieron apostar con su ingeniero de carrera,, que llegaría a caer hasta 35 segundos por detrás de Charles Leclerc Carlos Sainz . En lugar de eso, terminó 10 y 20 segundos por delante, respectivamente.

"Hice una apuesta a qué distancia detrás de los Ferrari terminaríamos hoy y pensé 35 segundos y estaba muy equivocado por eso", dijo Norris con una sonrirsa después de quedar detrás del ganador Max Verstappen por 13 segundos para el 15º podio de su carrera.

"Estoy contento de equivocarme conmigo mismo y con mis propias apuestas. Estoy contento por todo el equipo, se lo merecían".

"Hoy simplemente salió bien, no sé por qué. No me esperaba una carrera como la de hoy".

"Pero me he sentido cómodo, he podido gestionar mucho los neumáticos, una tarea mucho más fácil que la de ayer. Y pude simplemente empujar el coche, me sentí genial y cómodo".

Norris dijo que estaba sorprendido tanto por la relativa falta de rendimiento de Ferrari en China como por dividir a los dos Red Bull, lo que le valió el premio al piloto del día por parte de los aficionados.

"Me sorprendieron muchas cosas: la falta de ritmo de Ferrari hoy, nuestro buen ritmo comparado con el de los Red Bull, que fue muy sorprendente. Así que no me esperaba lo de hoy en absoluto", amplió.

"Lo tenía todo preparado para irme a casa pronto y no estar en el podio, así que es una agradable sorpresa".

"Demuestra que el equipo ha hecho un buen trabajo. Estamos trabajando duro y está dando sus frutos".