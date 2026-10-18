Fórmula 1 GP de Singapur

Lando Norris desata la polémica tras parecer burlarse de Lance Stroll en un video viral

El piloto de McLaren generó debate entre los aficionados de la F1 después de que un video viral mostrara lo que parecía ser una broma a costa de Lance Stroll

Alex Harrington

Publicado: 18 oct 2026, 10:35

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Un video circula en las redes sociales y parece mostrar a Lando Norris burlándose de Lance Stroll durante una salida nocturna después del Gran Premio de Singapur. Ya fue visto más de tres millones de veces en X.

El clip fue publicado por la cuenta de fans MV3daily la noche de la carrera. En él, se ve al piloto de McLaren junto al piloto de Fórmula 1 de Haas Ollie Bearman mientras alguien entre la multitud levanta un cartel que dice "Al mejor piloto".

En las imágenes, Norris grita "¿Dónde está Lance, dónde está Lance?", algo que muchos aficionados de la F1 interpretaron como una indirecta al piloto de Aston Martin.

Stroll todavía no ha sumado puntos esta temporada y este año se convirtió en el primer piloto en alcanzar 100 eliminaciones en la Q1.

Cómo reaccionaron los aficionados

La cuenta que compartió el video fue crítica con Norris en su publicación. "Lance quizá no sea el mejor piloto de la parrilla, pero ten un poco de decencia al menos", escribió MV3daily.

Al momento de escribir esta nota, la publicación tenía 3,3 millones de visualizaciones, alrededor de 19.000 me gusta y 564 respuestas. Una respuesta, con más de 5.000 me gusta, bromeó: "el jefe de prensa está luchando por su vida" [sic].

El debate se calentó lo suficiente como para que la cuenta pidiera más tarde a sus seguidores que se calmaran.

"¿Podemos relajarnos todos un poco? Todos están un poco demasiado agresivos por acá y se nota", publicó MV3daily al día siguiente.

Ni Norris ni Stroll respondieron al clip.

Un fin de semana tenso para Norris

El video apareció al final de un fin de semana difícil para el campeón mundial reinante. En la sprint del sábado, Norris y su compañero de equipo Oscar Piastri peleaban por el cuarto lugar cuando chocaron en la curva 5 en la última vuelta. Piastri abandonó, mientras que Norris se recuperó hasta el octavo puesto, por lo que McLaren se fue con un punto en un momento en que Red Bull se acerca al tercer lugar en el campeonato de constructores.

"Fue un error de mi parte y le fallé al equipo. También les pedí disculpas a todos, les debo una disculpa a todos, y lo haré mejor la próxima vez", reconoció Norris el domingo siguiente.

Lee también:

De vuelta a la pista en Austin

Norris terminó el gran premio en cuarto lugar, a 40,5 segundos del ganador Max Verstappen. Norris ahora ocupa el sexto puesto en el campeonato con 201 puntos, y McLaren llega a Texas apenas siete puntos por delante de Red Bull en el campeonato de constructores.

La próxima carrera es el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, del 23 al 25 de octubre.

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