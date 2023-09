Norris, muy molesto con Checo Pérez en el VSC: "Casi choca conmigo"

Norris finalizó segundo por cuarta ocasión en la temporada 2023 de Fórmula 1 al cruzar la meta a 19 segundos del ganador en Suzuka, Max Verstappen, después de otro sólido fin de semana de McLaren en la máxima categoría.

El británico señaló que esperaba una diferencia aún mayor con el piloto de Red Bull, pero expresó que al final podría haber terminado mucho más cerca de no haber sido por un incidente con Sergio Pérez cuando apareció el virtual safety car en la primera parte de la carrera, casualmente por el golpe el que propio mexicano le propinó al Haas de Kevin Magnussen.

"Esperaba probablemente una diferencia mayor. Creo que todos lo esperábamos, como equipo. Y creo que podría haber estado mucho más cerca, he perdido ocho o 10 segundos detrás de Pérez bajo el VSC", dijo en la conferencia de prensa posterior al GP de Japón.

"No sé lo duro que Max estaba realmente empujando. Estoy seguro de que podría haber ido un poco más rápido si hubiera querido. Pero terminamos a sólo 19 segundos por detrás, no tuvo una parada en boxes gratis, lo que fue encantador. Creo que son sólo signos de nuestro progreso".

Preguntado por Motorsport.com por lo sucedido con Pérez, Norris relató cómo vivió el incómodo momento con el de Guadalajara ocurrido en la horquilla de la curva 11.

"No tengo ni idea. No sé qué... debía tener un problema, ¿no? Pero la cosa es que no se puede adelantar bajo el VSC a menos que sea obvio que el tipo tiene un problema y yo no sé lo que estaba pasando, yo no sabía si tenía un problema, si sólo me estaba retrasando. No lo sabía y no podía arriesgarme a adelantarlo".

Max Verstappen lidera el inicio del GP de Japón 2023 seguido por Lando Norris. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Iba muy despacio y cuando se puso el intermitente del final del VSC, (Pérez) metió primera marcha y yo estaba fuera porque iba muy despacio, y entonces casi choca conmigo. Así que honestamente no tengo ni idea".

"Estaba gritando en mi casco. Estaba maldiciendo un poco... Estaba muy confundido, yo no sabía lo que podía hacer. Estoy perdiendo tiempo con Max. Los chicos de Ferrari estaban, creo, 1,4 segundos detrás de mí después de estar creo que a 12 o 13 segundos, así que perdí 10 segundos. Y no sabía lo que podía hacer en ese momento", explicó.

Pérez se dirigió poco después al garaje de Red Bull por los daños que había sufrido su monoplaza tras varios incidentes en las primeras vueltas de la competencia, y Norris señaló que el mexicano debería haberse previamente.

"Si tiene un problema, debería parar y hacer obvio que tiene un problema. No lo hizo y por lo tanto no podía correr el riesgo de pasar bajo un VSC así que ni idea".

"No creo que hubiera cambiado el mundo, sólo me estresó un poco más. Pero tal vez habría sido un poco mejor poner a Max bajo un poco de presión por lo menos, después de eso. No creo que hubiésemos estado tan lejos detrás. Así que sí, un momento frustrante, tal vez voy a preguntar la próxima vez lo que está permitido hacer, pero creo que hice lo correcto, así que todo bien", finalizó.

