Norris: los coches F1 2022 no son tan agradables de conducir

Los equipos están actualmente trabajando a fondo en la nueva era de reglas que la Fórmula 1 estrenará el próximo año.

El objetivo de los coches de efecto suelo es intentar permitir que se pueda seguir mucho más de cerca al que va delante, lo que facilitaría que creciera el número de adelantamientos.

Pero el nuevo paquete, con un gran recorte en la carga aerodinámica y neumáticos nuevos, harán que pilotar los coches de 2022 vaya a ser un desafío único, algo que Norris ya ha detectado en el simulador.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com en el lanzamiento de su nuevo LN Racing Kart, Norris dijo: "Es un coche muy diferente de conducir. De una forma no tan agradable como los de esta temporada".

"Pero creo que con suerte será el mismo caso de todos los demás equipos. Y ya veremos, no tiene sentido tratar de pensar ahora que es increíble o terrible".

"Solo tienes que hacer el mejor trabajo que puedas y con suerte, la próxima temporada, llegar a los test de pretemporada 2022 con un buen coche".

A los aficionados de la F1 ya se les ha mostrado una idea de cómo podría ser un monoplaza de 2022, y Liberty Media reveló una versión concept en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Norris dijo que el desarrollo de McLaren F1 aún no había llegado a la fase de fabricación, y que los bocetos que ha visto cambian frecuentemente a medida que su equipo aprende más sobre las nuevas reglas.

"El único monoplaza que hemos visto es el que presentaron en Silverstone", explicó Lando Norris. “El coche que tenemos en la fábrica, ni siquiera es un coche. Es un dibujo y algo de papel".

"No creo que lo veamos en los siguientes meses, tal vez no lo veremos hasta el próximo año. Hemos visto algunos de los bocetos y los diseños para la próxima temporada, pero cada semana, es algo nuevo y diferente, porque hay muchas cosas diferentes con el monoplaza".

"Pero cada semana es muy fácil hacer cambios y hacerlo cada vez más rápido".

El trabajo del simulador de F1 será fundamental para que los equipos logren maximizar el rendimiento con los nuevos coches, ya que solo tendrán dos semanas de test de pretemporada el próximo año.

Fernando Alonso dijo que esperaba que el próximo invierno fuera el más intenso que haya experimentado en su larga carrera en la F1.

Cuando se le preguntó qué será fundamental para el rendimiento del coche en 2022, el español de Alpine dijo: "Creo que dependerá más del rendimiento de cómo funcionan nuestros coches en el simulador y de cómo funcionan en las pruebas de invierno".

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear wing and diffuser detail

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images