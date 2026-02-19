Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Norris comparte las críticas de Verstappen: "Pero no voy a cambiar mi trabajo"

Lando Norris ha matizado sus declaraciones anteriores sobre los nuevos monoplazas de F1. Reconoce que el coche es menos puro que el del año pasado y coincide en gran medida con las críticas de Max Verstappen.

Mike Mulder
Editado:
Lando Norris, McLaren

Hace dos semanas,Lando Norris comparó la nueva generación de coches de F1 con los de Fórmula 2. No quiso entrar en si esa era una buena o mala calificación, pero lo que quedó claro es que el campeón del mundo no estaba necesariamente descontento con el rendimiento de los coches.

Ese comentario llevó a Max Verstappen a dividir a los pilotos en dos bandos durante la rueda de prensa del miércoles en los Países Bajos: "una pequeña tienda de campaña fácil de montar" en la que acampan unos pocos pilotos a los que les parece bien y el resto del pelotón, que no ve nada en los coches, "en una tienda de campaña muy grande". Durante una rueda de prensa en Baréin, Norris se enfrentó a las palabras de Verstappen. Él respondió con una sonrisa. "No hay nada de malo en una tienda pequeña", dijo el piloto de McLaren.

Sin embargo, dejó claro inmediatamente que sus palabras anteriores no pretendían ser una reacción o una crítica a sus colegas que no están satisfechos con los nuevos coches. "Solo quería decir lo que sentía y ver cuáles eran las reacciones", explicó. Según él, fue una semana divertida, con muchos comentarios e interpretaciones desde diferentes ángulos del paddock.

"Sigo disfrutando de mi trabajo"

En cuanto al contenido, Norris parece estar más cerca de Verstappen de lo que se pensaba inicialmente. Una de las principales críticas del piloto de Red Bull es el importante papel que desempeñan la gestión y la recuperación de energía en el nuevo reglamento. Si antes la atención se centraba en sacar el máximo partido al coche, ahora se está desplazando cada vez más hacia la gestión de los sistemas. "Ya no se trata tanto de cómo sacar el máximo partido al coche como de cómo optimizar el funcionamiento de la batería", coincidió Norris con Verstappen.

Lando Norris en Max Verstappen zijn het op grote lijnen eens over de nieuwe generatie F1-auto's.

Lando Norris y Max Verstappen coinciden en líneas generales sobre la nueva generación de coches de F1.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

También ve un retroceso en cuanto a la apariencia y la sensación de conducción. Sin embargo, eso no significa que haya perdido el gusto por el deporte. Norris afirmó que sigue disfrutando de su trabajo y que no duda en absoluto de su elección profesional. "No voy a cambiar mi trabajo por otra cosa. Sigo disfrutando y sigue siendo el trabajo que me gusta".

Por último, Norris ha destacado que aún es demasiado pronto para descartar la nueva generación de coches. Según Norris, se está trabajando duro en mejoras junto con la FIA y la organización de Fórmula 1. "El objetivo es acercar los coches de nuevo a la forma más pura de competir".

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Cómo funciona el alerón trasero de Ferrari F1 que gira 180 grados y por qué es legal
Artículo siguiente Mercedes vuelve a liderar la F1 en Bahréin y Colapinto es el mejor del resto con Alpine

Comentarios destacados

Más de
Mike Mulder

Hülkenberg está deseando comenzar su primera temporada de Fórmula 1 con Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Hülkenberg está deseando comenzar su primera temporada de Fórmula 1 con Audi

McLaren se quedó "un poco atrás" durante los test de Barcelona pero no se preocupan

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
McLaren se quedó "un poco atrás" durante los test de Barcelona pero no se preocupan

Red Bull avisa que el comienzo con Ford "será duro" en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Racing Bulls para la F1 2026
Red Bull avisa que el comienzo con Ford "será duro" en la F1 2026

Últimas noticias

McLaren y Mercedes suman kilómetros y jornada discreta para Ferrari el jueves en Bahréin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
McLaren y Mercedes suman kilómetros y jornada discreta para Ferrari el jueves en Bahréin

Verstappen responde a los rumores de su retiro ante las críticas de los coches 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Verstappen responde a los rumores de su retiro ante las críticas de los coches 2026

La lista completa de inscriptos para las 24 Horas de Le Mans 2026

Le Mans
LM24 Le Mans
La lista completa de inscriptos para las 24 Horas de Le Mans 2026

La parrilla de Hypercar se reduce a 18 coches para las 24 Horas de Le Mans 2026

Le Mans
LM24 Le Mans
La parrilla de Hypercar se reduce a 18 coches para las 24 Horas de Le Mans 2026