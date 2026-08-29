Lando Norris amplía su contrato con McLaren hasta la F1 2030

Lando Norris y McLaren han acordado una extensión de contrato a largo plazo, manteniendo al campeón del mundo en el equipo de Fórmula 1 hasta al menos 2030.

El sábado, McLaren anunció que había firmado un nuevo vínculo con Norris hasta 2030, con opciones multianuales para prolongar aún más la estancia del piloto de 26 años. Norris anunció personalmente la noticia al personal de la fábrica de Woking durante la jornada anual de puertas abiertas para familiares y amigos del equipo.

"McLaren es mi hogar, y estoy muy contento de firmar un nuevo contrato para mantenerme en el equipo hasta al menos 2030", dijo Norris. "Cuando empecé este viaje hace nueve años, tenía claros los objetivos que quería lograr: devolver a McLaren a la parte delantera y ganar campeonatos.

"Hemos logrado ese objetivo, pero queremos más, queremos seguir ganando, y sabemos como equipo que somos capaces de lograrlo. No puedo esperar a volver al coche en Monza y estoy muy emocionado por lo que nos depara el futuro, tanto durante el resto de esta temporada como en los próximos años".

El acuerdo anterior de Norris se extendía hasta finales de 2027, lo que en la práctica aumenta la estancia del británico en Woking al menos cuatro años más. Su compañero de equipo Oscar Piastri sigue bajo contrato hasta finales de 2028 después de extender su acuerdo a comienzos del año pasado.

Los salarios rara vez se revelan en la F1, pero es lógico pensar que Norris está en línea para una considerable subida salarial tras su título mundial y su progreso general como piloto, que se ha prolongado en una sólida primera mitad de 2026. Norris aprovechó las mejoras del coche de McLaren para ganar los dos últimos grandes premios en Hungría y los Países Bajos.

Lando Norris, McLaren Photo by: Pauline Ballet - Formula 1

Además de la nueva extensión de contrato, Norris también recibió como regalo su coche campeón del campeonato de 2025, el MCL39.

El director del equipo, Andrea Stella, está "encantado" de seguir trabajando con Norris en el futuro previsible. "Es un piloto excepcional, alguien que combina una velocidad natural sobresaliente con madurez, consistencia y un fuerte compromiso con McLaren, pero por encima de todo, es un ser humano especial que es valorado por todos en el equipo", dijo Stella.

"Desde que se unió a McLaren como parte de nuestro programa júnior, ha crecido con nosotros y desempeñó un papel central en devolver al equipo a la parte delantera de la Fórmula 1. Esta extensión nos da una continuidad importante y refuerza nuestra confianza en la dirección que estamos tomando juntos. Con él y Oscar, sabemos que podemos contar no solo con una de las parejas más fuertes, sino también con uno de los equipos más unidos y cohesionados de la Fórmula 1."

Norris comenzó su trayectoria en McLaren como piloto júnior en 2017, antes de ser ascendido a un asiento de carrera en 2019. Desde entonces ha competido exclusivamente para la escudería papaya y ha acumulado 13 victorias en grandes premios, 18 poles y 48 podios.

El CEO del equipo, Zak Brown, que ha desempeñado un papel integral en el ascenso de Norris en las categorías, dijo: "Su trayectoria con el equipo es un ejemplo fantástico de nuestro compromiso con identificar, desarrollar y apoyar talento de clase mundial, y sus logros hablan por sí solos.

"Junto con Andrea, Oscar y el equipo más amplio, Lando ha ayudado a impulsar a McLaren hacia una nueva era papaya de éxito, ayudándonos a pasar de la parte trasera de la parrilla a dobles títulos de constructores consecutivos en 2024 y 2025 y a nuestro primer campeonato de pilotos en 17 años.

"Estamos extremadamente emocionados por lo que nos espera y seguimos totalmente centrados en seguir compitiendo por victorias y campeonatos."