Norris: "Si no estás listo para adaptarte, no eres lo suficientemente bueno"

Los pilotos han sido muy claros sobre cómo las complejas necesidades de despliegue de energía de la generación 2026 de coches de Fórmula 1 han afectado a la forma en que tienen que conducirse, con la dependencia de la recuperación de energía provocando un gran cambio mental en la manera de abordar las curvas más rápidas.

El piloto de Mercedes George Russell es uno de los que ha tenido dificultades para compenetrarse con su maquinaria este año, algo que le ha resultado más natural a su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Norris, cuyo equipo McLaren solo ha terminado en el podio cuatro veces este año mientras intenta dar caza a Mercedes, pareció mostrar poca simpatía por la difícil situación de Russell en lo que sigue siendo el coche más rápido de la F1 en 2026.

"He tenido que cambiar mi estilo de conducción todos y cada uno de los años de mi vida", dijo Norris en Hungría. "Supongo que a él le ha funcionado durante 20 años; a mí no me ha funcionado. Mi estilo de conducción funcionó allá por 2018, cuando hice mi año de pruebas. Probablemente eso sea todo. Desde entonces he tenido que cambiar.

"Creo que cuanta más experiencia tienes en Fórmula 1, mejor preparado deberías estar. Si no estás listo para adaptarte a un coche diferente, entonces no estás a un nivel lo suficientemente bueno. Es nuestro trabajo, es por lo que nos pagan millones. Se trata de conducir cualquier coche que te den, ya sea bueno, malo, fácil o difícil. Tienes que hacerlo".

Norris tuvo especiales dificultades durante la primera parte de la temporada 2025 para exprimir al máximo su McLaren al límite en clasificación, antes de encontrar soluciones técnicas y de estilo de conducción que le ayudaron a volver a la lucha por el título. Ese proceso constante de adaptación aún no se ha detenido con el coche de 2026.

George Russell, de Mercedes, está teniendo que esforzarse al máximo para dominar el Mercedes de 2026 e intentar igualar el rendimiento de Kimi Antonelli. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"En cada carrera a la que llego ahora mismo, siento que tengo que olvidar por completo el fin de semana anterior y aprender a conducir un coche nuevo, porque así es para nosotros", dijo. "Cada piloto es diferente. Pero para mí, toda mi carrera en la F1 ha girado en torno a cómo puedo cambiar mi estilo de conducción cada temporada".

Las controvertidas normas de despliegue de energía son tan complejas que las unidades de potencia dependen de software de aprendizaje automático para controlarlas. Eso ha dejado poco impresionados a los pilotos, porque las unidades de potencia son tan sensibles a las acciones del piloto que un coche puede perder fácilmente varias décimas en la recta por una ligera desviación en la curva anterior. Como dijo el compañero de equipo de Norris, Oscar Piastri, en Spa, a veces parece que los resultados de clasificación los deciden "ordenadores que se portan bien o mal".

Aunque se ha vuelto más difícil para el mundo exterior juzgar el rendimiento de los pilotos y aislarlo de la unidad de potencia, y Norris comparte la frustración general por lo aleatorio que parece el comportamiento de la unidad de potencia, no estuvo de acuerdo con la opinión de Max Verstappen de que un piloto ya no puede marcar tanta diferencia.

Lee también: Fórmula 1 La teoría de Verstappen por la igualdad entre compañeros de equipo en la F1 2026

"Sin duda puedes [marcar la diferencia]", dijo Norris. "Obviamente, algunas curvas quedan un poco más eliminadas. Quizá se iguale todo más, pero si eres mejor piloto, la mayoría de las curvas siguen siendo curvas en las que intentar ganar ventaja sobre todos. Vas a seguir estando por delante".

Aunque algunas curvas más rápidas se utilizan ahora para recargar energía, Norris consideró que los niveles reducidos de carga aerodinámica de los coches de 2026 están convirtiendo las curvas de velocidad media en un desafío mucho mayor.

"En los circuitos muy rápidos, como Silverstone y Spa, hay menos curvas en las que puedes ganar tiempo por vuelta. Pero en un circuito como este, no creo que eso sea cierto en absoluto", explicó. "Algunas de las curvas de este fin de semana van a ser curvas más importantes de lo que lo fueron nunca, porque la velocidad punta al llegar a la curva 11 y a la curva 4 es mayor que la temporada pasada, con menos agarre. De hecho, es casi lo contrario. Es una oportunidad para que, como buen piloto, puedas marcar más la diferencia".

Fotos del GP de Hungría - viernes