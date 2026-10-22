Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Norris corre el riesgo de batir un récord indeseado en la F1 mientras está cerca de perder su cetro
Lando Norris corre el riesgo de convertirse en el primer campeón del mundo de Fórmula 1 en activo, desde Damon Hill en 1997, en terminar la defensa de su título fuera de los cinco primeros puestos.
Alex Harrington
Publicado: 22 oct 2026, 3:00
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Lando Norris, McLaren
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Tras ganar el campeonato de Fórmula 1 de 2025 y consolidar para siempre su nombre en los libros de historia, Lando Norris está protagonizando una de las peores defensas del título que se han visto jamás en el campeonato.
El británico ocupa actualmente el sexto puesto en la clasificación de pilotos, con solo 201 puntos y seis carreras por disputar. Si termina sexto o más abajo, será el primer campeón en ejercicio en quedar fuera de los cinco primeros puestos la temporada siguiente desde Damon Hill en 1997.
Hill ganó el título con Williams en 1996, pero el equipo prescindió de él y se marchó a Arrows, donde terminó 12.º en 1997. Desde entonces, el peor resultado de un campeón vigente ha sido un quinto puesto.
- 1998: Jacques Villeneuve, Williams, quinto
- 2009: Lewis Hamilton, McLaren, quinto
- 2010: Jenson Button, McLaren, quinto
- 2014: Sebastian Vettel, Red Bull, quinto
Podría decirse que Nico Rosberg no logró revalidar su título tras proclamarse campeón en 2016 debido a su abandono, pero no estamos seguros de que eso cuente para las estadísticas.
Norris está a solo 14 puntos de Charles Leclerc, de Ferrari, que ocupa la quinta posición, y a 20 puntos de Max Verstappen, cuarto clasificado. Así que, aunque ya no queden fines de semana con carreras sprint esta temporada, Norris aún tiene posibilidades de salir de este bache. Pero eso será si McLaren consigue mejorar el monoplaza antes de que sea demasiado tarde.
"El coche no es lo suficientemente rápido y es demasiado difícil de pilotar. Estamos muy lejos", declaró a los medios tras terminar cuarto en el Gran Premio de Singapur.
"Hay que fijarse siempre en el paquete en su conjunto, ¿sabes?", señaló el director del equipo, Andrea Stella. "Creo que sabemos que en circuitos con rectas largas no se nos da muy bien. El paquete no es competitivo en estos circuitos.
"Así que circuitos como Bakú, Monza o Las Vegas serán difíciles. El coche es fuerte a baja velocidad, en curvas muy cerradas y pequeñas en las que hay que frenar… ese tipo de cosas. Creo que está bastante bien, pero no es el mejor, así que tenemos que trabajar en ello. Ya sabes, tiene puntos fuertes, tiene puntos débiles y habrá altibajos durante el resto de la temporada".
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