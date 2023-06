Norris destaca la "gran contratación" que llegará desde Red Bull F1

McLaren anunció antes del Gran Premio de España que Marshall, antiguo jefe de diseño de Red Bull, se incorporará a principios del próximo año como director técnico de ingeniería y diseño.

Su fichaje forma parte de una importante campaña de contratación que McLaren ha puesto en marcha para aprovechar al máximo el nuevo túnel de viento y el simulador que entrarán en funcionamiento en los próximos meses.

Tras un difícil inicio de la temporada 2023, con su MCL60 sin mostrar rendimiento esperado, McLaren se está esforzando por encontrar ganancias a corto plazo, pero sabe que hay grandes oportunidades a largo plazo.

Para Norris, la noticia de Marshall fue algo que lo entusiasmó enormemente, ya que confía en que apunta a cosas mejores en el futuro.

A la pregunta de qué cree que aportará Marshall al equipo, Norris respondió: "Simplemente conocimientos, experiencia. Lleva muchos años en Red Bull, ha tenido mucho éxito con el equipo".

"Ha estado con algunas de las mejores mentes de la Fórmula 1 y sin duda forma parte de ese grupo".

"Así que, cerebro y tiempo por vuelta supongo que son las dos grandes cosas. Es una gran persona, un gran contratación para nosotros como equipo, así que creo que es alguien a quien mucha gente de McLaren admirará y respetará".

"También es un buen paso para nosotros como equipo para mantener este impulso hacia adelante, seguir añadiendo rendimiento y experiencia también".

Lando Norris, McLaren, en la rueda de prensa posterior a la clasificación Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Además de firmar a Marshall, McLaren se ha embarcado en una importante remodelación de su departamento técnico tras la marcha del anterior director técnico James Key, que se ha unido a Sauber.

El equipo cree que su nuevo enfoque de tener tres jefes -Marshall en el diseño, Peter Prodromou en la aerodinámica y David Sánchez en el concepto del coche- será un impulso para ayudar a entregar un coche mejor.

Norris, cuyo futuro en McLaren ha sido objeto de especulación en medio de los actuales problemas del equipo para ser competitivo, dice que confía plenamente en los esfuerzos realizados por el CEO Zak Brown para mejorar las cosas.

Cuando se le preguntó cuánto creía en Brown, Norris dijo: "Yo diría que mucho. Incluso más ahora que en el pasado".

"Supongo que nunca querría decir que no creo, y nunca lo he dicho y probablemente no lo haré, pero sin duda desde los últimos cambios, ha habido un montón de cosas buenas, tanto en términos de estado de ánimo, ambiente, pero al mismo tiempo, también el rendimiento y las cosas que esperamos en el futuro".

"No todo es puramente directo en la Fórmula 1, muchas cosas llevan su tiempo, así que supongo que también hay que tener en cuenta esa parte, pero definitivamente las cosas han dado un paso adelante. Así que puedo confirmarlo fácilmente y decirlo con confianza".

