Por qué Red Bull F1 no se arrepiente de abrir su división de motores El reciente cambio de Honda en la Fórmula 1 hizo que Red Bull se enfrentara a la realidad de que embarcarse en su propio proyecto de motores no había sido finalmente una necesidad. ¿Por qué no hay arrepentimiento en Milton Keynes?

Por: Jonathan Noble Si Honda no se hubiera precipitado tanto al abandonar la F1, o no hubiera sido tan rápida a la hora de aprobar su regreso, entonces Red Bull Racing no habría tenido necesidad de hacer lo propio en el frente de los motores y destinar cientos de millones de libras a su nueva división de trenes motrices. No es de extrañar que la primera respuesta de Max Verstappen a la noticia de la permanencia de Honda en la F1 fuera sugerir que era una "pena" cómo se había desarrollado la situación. "Creo que desde nuestro lado, por supuesto, es un poco desafortunado cómo todo eso resultó porque hace unos años, dicen que van a parar, así que entonces Red Bull crea su propia división de motores, y luego en un momento dicen que no, que continúan", dijo en el Gran Premio de Mónaco. "Desafortunadamente, una vez que ya estás en el proceso de construir un motor entero por ti mismo, ya no puedes realmente trabajar juntos. Es un poco una pena, diría yo". Desde el punto de vista de la dirección del equipo Red Bull, era obvio entender que las cosas habrían sido sin duda mucho más baratas si Honda hubiera optado por quedarse. "Sin duda fue una decisión cara", sonríe Christian Horner, jefe del equipo Red Bull sobre la decisión de optar por hacer sus motores. Pero la F1 no es un deporte en el que el éxito se consiga haciendo las cosas a bajo precio. Y aunque Red Bull ciertamente ha tenido que rascarse los bolsillos para seguir a Mercedes, Ferrari y Alpine en la producción tanto de coches como de motores, hay claros beneficios de ello que siguen siendo impagables. Y el principal de ellos, que también demostró ser un factor por el que sus conversaciones con Porsche sobre un acuerdo de motores para 2026 fracasaron en el último momento, es que Red Bull controla totalmente el futuro. Logotipo de Red Bull Ford Powertrains Foto de: Red Bull Racing Después de años en los que su fortuna ha ido y venido en función de la competitividad de su socio de motores -sólo hay que ver los altibajos con Renault- sabía que si quería convertirse en una fuerza permanente en el frente, entonces tenía que estar a cargo de lo que iba en la parte trasera de su coche. Como Horner dijo recientemente a Motorsport.com sobre los beneficios de la inversión: !Es muy ambicioso, pero creo que se trata de tomar las riendas de nuestro propio destino a largo plazo". "Cuando Honda decidió retirarse de este deporte, nos vimos en la tesitura de volver a ser un equipo cliente, o aprovechamos este momento, con un nuevo reglamento para 2026, para invertir en un entorno de limitación de costos". "Para el futuro, tener el chasis y el motor en un mismo lugar nos coloca en una posición única, aparte de Ferrari, que lo tiene todo en el mismo campus. Hay eficiencias y sinergias que eso crea, y ni siquiera Mercedes en chasis y motor tienen propiedad común, o están en el mismo campus". "Sí, a corto plazo vamos a sufrir, ya que somos la primera empresa de motores que se pone en marcha en el Reino Unido en los últimos 25 años, pero eso también forma parte de la emoción del reto". Más de la Fórmula 1: Red Bull F1 se inspira en Williams para un cambio en su RB19

Más allá del hecho de que Powertrains proporcione a Red Bull el control del que ha carecido desde que entró en la F1, también habrá ganancias incrementales en términos de su propio coche. Aston Martin ha dejado claro en su anuncio a Honda que el reglamento de 2026 exigirá una integración más estrecha que nunca entre la unidad de potencia y el chasis, y Red Bull sabe que volver a ser un cliente no era algo a lo que pudiera hacer. "No tienes ese control sobre tu proveedor", añadió Horner. "Creo que hemos disfrutado de una gran asociación con Honda y, después de haber experimentado lo que esencialmente una asociación de trabajo podría ser, y los beneficios de la misma, sería muy difícil volver a ser dictado lo que el diseño debe ser." El director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, estrecha la mano de Jim Farley, CEO de Ford, en la parrilla de salida. Foto de: Red Bull Content Pool Quizás lo más positivo del planteamiento de Red Bull sobre las unidades de potencia es que ha acabado en un escenario en el que ha conseguido lo mejor de ambos mundos: cuenta con el apoyo del fabricante, ya que Ford se ha unido al proyecto, pero no hay inconveniente en que se le dicte lo que debe hacer en términos de producto final. "Es una asociación directa", explica Horner. "Aportan conocimientos en áreas en las que nosotros no tenemos experiencia, sobre todo en tecnología de células de baterías". "Y el entusiasmo que añaden que ha habido en toda la organización ha sido fenomenal. Es una gran marca y una marca importante en todo el mundo". "A medida que 2026 empieza a tomar forma, Ford está invirtiendo cerca de 50.000 millones de dólares en tecnología e instalaciones de células de baterías durante el próximo período de tiempo, ya que buscan electrificar una gran parte de su producto". "Eso tiene un beneficio, ya que nos sitúa en un plano de mayor igualdad con algunos de nuestros competidores que, obviamente, tienen acceso a esa inversión". Y aunque por el momento no hay ningún beneficio extra de ingresos por derechos comerciales que venga para los equipos que producen su propio motor, Horner dice que esa situación podría ser algo que cambie como parte del nuevo Acuerdo de la Concordia que llegará en 2026. "Creo que es algo que hay que tener en cuenta dentro del Acuerdo de la Concordia que se renovará en 2026", dijo. "Creo que con el control de los costos y la posibilidad de contar con un socio como Ford, que obviamente ha aliviado la carga de los costos y aporta una tecnología que de otro modo no habría estado a nuestro alcance como fabricante independiente de motores, es una asociación importante para nosotros de cara al futuro. Y esperemos que cambie el modelo financiero para el suministro de motores". No olvidemos tampoco que, a largo plazo, si Red Bull decide hacerse cargo de algunos equipos cliente, los flujos de ingresos pueden aumentar aún más. Así pues, aunque a corto plazo el gasto en Powertrains pueda suponer algunas molestias añadidas, está claro que se trata de una inversión de futuro en la que las ganancias son tangibles y por las que merece la pena pasar por el dolor. "Sólo desde el punto de vista de la sinergia, poder compartir enfoques y tener a los ingenieros de chasis y motor sentados uno al lado del otro, para mí es algo que supondrá un beneficio a largo plazo", añadió Horner. "Creo que va a tomar un poco de tiempo para ver realmente el beneficio de eso, pero al 100% ha sido la inversión correcta".