Leclerc y se mantuvo adelante del monegasco durante la fase inicial de la carrera, pero quedó atrás luego de la primera fase de paradas en boxes, ya que Leclerc y el compañero de Norris en McLaren, El británico se había clasificado por delante dey se mantuvo adelante del monegasco durante la fase inicial de la carrera, pero quedó atrás luego de la primera fase de paradas en boxes, ya que Leclerc y el compañero de Norris en McLaren, Oscar Piastri , realizaron paradas en boxes antes para realizar un undercut.

En un esfuerzo por perseguir a Leclerc, McLaren llevó a cabo un intercambio entre Norris y Piastri, ya que el ritmo del australiano era más lento, y Norris comenzó a reducir la ventaja del piloto de Ferrari

Con esa diferencia reducida a menos de dos segundos, Leclerc respondió entrando en boxes e hizo un buen uso de sus neumáticos después para asegurarse de que podía reconstruir su colchón. Norris intentó acercarse de nuevo a Leclerc, pero le faltó tiempo.

Reflexionando sobre la batalla, Norris sintió que no había sido del todo inesperado salir de Melbourne con un podio, y sintió que el ritmo que tenía sobre Leclerc significaba que el segundo puesto era alcanzable.

"Creo que quitando al Red Bull (de Max Verstappen ), diría que (no fue una sorpresa). Creo que nuestro ritmo ha sido bueno todo el fin de semana", reflexionó Norris. "Ayer hicimos las cosas muy bien y el viernes mostramos un buen ritmo en tandas largas".

"Así que no habría dicho que no teníamos posibilidades. No esperaba que compitiéramos contra los Ferrari hoy y creo que nuestro ritmo no era tan bueno como el de Carlos (Sainz), pero probablemente mejor que el de Charles.

"Siendo honestos, quizás perdimos un poco la oportunidad de ser segundos hoy. Para nosotros decir eso, es una buena señal y creo que es positivo para todo el equipo, un buen impulso".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2ª posición, el delegado de trofeos de Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1ª posición, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3ª posición, en el podio con sus trofeos. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris explicó que el plan era que entrara en boxes para hacer un undercut a Leclerc alrededor de la vuelta en la que el piloto de Ferrari hizo su pitstop, lo que obligó a un rápido recálculo desde el muro de boxes de McLaren.

Sin embargo, Leclerc tenía la posición en pista y estaba a más de cuatro segundos por delante.

"No nos dejamos nada en el tintero, pero en la vuelta en la que íbamos a hacer el undercut, él fue a boxes", relató. "Así que tienes que seguir y hacer una estrategia diferente. Estábamos cerca en el segundo stint y, si hubiera parado (antes), creo que habría hecho un undercut".

"Perdí esa oportunidad. Así que siempre piensas qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho una vuelta antes, pero es difícil tomar todas esas decisiones en ese momento. Es fácil equivocarse al mismo tiempo; siempre hay algunas consecuencias de hacerlo".

"Creo que aún así hemos hecho un muy buen trabajo hoy. Tercero y cuarto para nosotros como equipo es positivo y una buena carga de puntos, pero (Ferrari fue) claramente el mejor equipo y tienen un coche mejor en este momento".

