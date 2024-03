Norris y Piastri terminaron tercero y cuarto por detrás del dúo de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc, en Melbourne después de que McLaren pidiera a Piastri antes de la mitad de la carrera que intercambiara posiciones con Norris.

Sin embargo, aunque el australiano lamentó no haber subido al podio ante su público, reconoció que el intercambio fue justo porque se le había permitido hacer un undercut sobre su compañero de equipo al principio de la carrera, y después Norris fue más rápido con neumáticos más frescos.

"Para mí, fue completamente justo", dijo Piastri. "Ayer se clasificó delante de mí, fue un poco más largo en la primera parada y me estaba alcanzando y era más rápido en ese momento de la carrera".

"En ese momento, yo me mantenía con Leclerc y Lando nos estaba alcanzando a los dos, así que sinceramente esperaba que me pasara y fuera a por Charles".

"Por supuesto, en casa, me hubiera encantado poder mantenerme tercero. Pero para mí, fue completamente justo".

Norris se distanció de Piastri y se acercó a Leclerc, pero no tuvo el resto suficiente para desafiar al Ferrari, diciendo que haber recibido un undercut en la primera ronda de pitstops le costó la oportunidad de terminar segundo.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Piastri dijo que estaba animado por el buen fin de semana de McLaren, pero igualmente frustrado por sus propios errores. Se salió en la penúltima curva en el stint intermedio, lo que calificó de "tirón de orejas", y el sábado no consiguió una vuelta de clasificación óptima.

"Creo que para mí ha sido un fin de semana fuerte. Un par de errores cuando importaba, lo que es un poco frustrante, pero hoy ha sido un resultado sólido", añadió.

"Me he ido un poco en mitad del final del segundo stint, y los neumáticos se han desgastado un poco, así que he luchado un poco en esa parte de la carrera".

"No he podido recuperarlos, así que tengo que aprender algunas cosas y ver qué podría haber hecho mejor. Aparte de eso, ha sido un día bastante bueno".

"Para mí, la mayor sorpresa ha sido el ritmo de Sergio Pérez. Esperaba que pasara y no ha sido así. Así que eso es probablemente un poco de optimismo para todos los demás en la parrilla".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!