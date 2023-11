La bronca de Norris tras por error en clasificación en Abu Dhabi F1

El piloto de McLaren parecía en camino de convertirse en el principal rival de Max Verstappen en la lucha por la pole position el sábado, pero un derrape en la zona del hotel del circuito de Yas Marina arruinó sus opciones.

Norris reconoció que el momento le había costado cuatro décimas, y significó que en lugar de alinearse junto a Verstappen, ahora comenzará la carrera final de la temporada de F1 desde la quinta posición, mientras que Charles Leclerc se hizo con el segundo puesto de la parrilla.

Norris dijo que sólo podía culparse a sí mismo por dejar escapar una buena oportunidad en Abu Dhabi. También hizo comentarios críticos similares en Qatar, cuando lamentó una infracción de los límites de la pista que le costó una salida desde la primera fila, y en Brasil, donde se sintió "destrozado" por no poder luchar con Verstappen por el primer puesto en medio de las condiciones cambiantes.

"Si cometes cualquier error en la clasificación cuando estás luchando por una buena posición, es frustrante", dijo.

"Pero la cosa es que cometo muchos errores los sábados. Todas las demás vueltas han sido de las mejores que he hecho".

"La Q1 y la Q2 fueron algunas de mis mejores vueltas, y mi primera vuelta en la Q3 fue muy buena. Sólo un pequeño error".

"No sé por qué ha pasado. No lo he hecho en todo el fin de semana. Así que sí, es frustrante porque estoy haciendo un trabajo de mierda los sábados".

Foto de: James Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Cuando se le preguntó si quizás estaba siendo demasiado duro consigo mismo, Norris dijo: "Para nada. Estoy luchando por la P2, y termino P5 por un error estúpido. Así que soy demasiado blando conmigo mismo".

Mientras Norris se mostraba descontento con el desarrollo de su sesión, su compañero de equipo, Oscar Piastri, realizó sus mejores vueltas del fin de semana en la sesión clasificatoria para asegurarse la tercera plaza.

"Ha sido un fin de semana un poco complicado", dijo. "El ritmo ha estado ahí, pero he cometido muchos errores. Y en la última vuelta también cometí un pequeño error".

"Pero habría sido necesario una gran última curva para llegar a la parte delantera. Así que estoy contento con eso".

"El coche es muy rápido este fin de semana. Es un buen cambio desde Las Vegas para nosotros. Pero estoy contento de volver a estar entre los tres primeros".

