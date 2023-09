Norris explica el enojo por la radio que lo hizo "parecer un idiota"

Cuando la lluvia azotó la carrera de Zandvoort en el inicio, Norris rogó a su equipo parar en los pits para cambiar a neumáticos intermedios. Pero McLaren fue una de las escuderías, junto a Mercedes y Williams, que aguantaron y esperaron a que pasara el chaparrón.

A medida que el circuito se mojaba más, Norris se refirió de manera furiosa a la decisiónde su ingeniero de carrera de dejarlo fuera: "¡Qué demonios! ¿Eres estúpido?"

Norris hizo caso omiso de la petición y entró en boxes al final de la tercera vuelta, momento en el que el daño ya estaba hecho y el británico, que había salido en primera línea, había perdido todas sus opciones de podio.

Norris cree que sus estallidos, como el que tuvo en Zandvoort, lo hacen "parecer un idiota", pero dice que sólo se da cuenta después de que sus mensajes de radio no siempre son los que pretendía.

"Acabamos de hablar un poco al respecto", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si él y el equipo habían revisado los intercambios.

"Cuando lo miras después siempre piensas 'me hago parecer un idiota' y lo entiendo. Pero la gente con la que hablo sabe que nunca querría decir algo así, por supuesto".

Lando Norris, McLaren MCL60 Foto: Erik Junius

"Cometimos algunos errores con nuestras decisiones y con la estrategia. En parte son las emociones del momento".

"Siempre parece que estoy llorando o quejándome por la radio, no sé por qué. Lo odio. Me siento muy relajado y tranquilo en el coche, pero cuando me escucho después me pasa lo contrario...".

"Siempre hay discusiones, pero un par de veces la información no estaba al nivel que debería y a veces resulta un poco frustrante. Son cosas que revisamos y que definitivamente no volverán a pasar".

Norris explicó que él y el equipo de Woking, para el que ha estado conduciendo desde su debut en la F1 en 2019, se conocen lo suficiente como para no ofenderse por los comentarios en caliente, incluso si recibe algunas críticas en las redes sociales.

"La gente siempre juzga las cosas desde fuera y le gusta hacer comentarios, pero el equipo sabe cómo trabajo y cómo digo las cosas", añadió.

"Mientras ellos lo sepan y yo sepa cómo hacen las cosas, cómo me hablan y cómo interpretamos las cosas, eso es todo lo que hace falta por mi parte".

"Por lo que la gente ve desde fuera... me importa, pero en cierto modo me da igual, porque hago mi trabajo y me limito a hacerlo lo mejor que puedo".

