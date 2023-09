Marko responde a Ralf Schumacher tras comentario sobre Checo Pérez

Ralf Schumacher ha sido crítico con Sergio Pérez en reiteradas ocasiones, por lo que no perdió la oportunidad de ir contra el mexicano una vez más después del Gran Premio de Países Bajos del pasado domingo.

"Checo" Pérez iba camino a terminar segundo en la carrera, pero una salida de pista bajo el diluvio del final lo hizo caer al tercer lugar, que luego se transformó en cuarto al cruzar la meta por una sanción de cinco segundos motivada por un exceso de velocidad en los pits tras un contacto con las barreras en el ingreso al pitlane.

Ralf Schumacher, ganador de seis grandes premios en la F1, mismo número que Pérez, sugirió en una columna para Sky Sports de Alemania que la etapa del piloto de Guadalajara en Red Bull estaba cerca de su fin.

"Sergio Pérez volvió a cometer un error al chocar contra las barreras en la entrada a boxes y esta acción también le supuso una penalización que al final le costó el tercer puesto. Creo que sus días en Red Bull están contados", escribió.

"El Dr. Helmut Marko no es precisamente conocido por su forma cordial de tratar a Pérez. Creo que Pérez como persona no puede lidiar con eso tan bien, así es como explico estos graves errores. Pérez parecía muy malhumorado, decepcionado y también ausente durante todo el fin de semana. Creo que ya había acuerdos sobre una separación después del final de la temporada", agregó.

El propio Marko fue preguntado al respecto en una entrevista con Oe24 de Austria y respondió fiel a su estilo y entre risas: "Pero esperemos que no quisiera decir que Mick Schumacher tendría que sustituirle".

Las palabras del austriaco parecen hacer referencia a cuando Ralf Schumacher dijo que su sobrino Mick no fue contratado por AlphaTauri para la temporada 2023 de Fórmula 1 porque "Marko tiene un problema con el apellido Schumacher"

Por otro lado, Marko fue consultado en la misma entrevista si el contrato vigente de Pérez con Red Bull para 2024 era una garantía de trabajo para el mexicano: "¿Existe tal cosa como una garantía de trabajo en la Fórmula 1? En cualquier caso, es una garantía contractual", respondió.

Sobre el rendimiento de Pérez esta temporada, Marko agregó: "Checo conduce muy bien a veces, pero no siempre consigue exprimir al máximo el coche sin cometer errores. En Zandvoort, por ejemplo, probablemente no habría acabado en los puntos si no se hubiera parado la carrera".

