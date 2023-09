Verstappen se muestra molesto con Wolff por sugerir una preferencia

En Zandvoort, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, insinuó que Verstappen tenía ventaja sobre Sergio Pérez porque el coche se adaptaba mejor a él.

Preguntado por la diferencia entre los dos compañeros de equipo, Wolff dijo: "Hemos visto que Max ha destruido a todos y cada uno de los compañeros de equipo que estaban con él.

"Si es o no su habilidad para crear un coche a su alrededor que es muy complicado de controlar, pero rápido si se puede, y hace esas diferencias, no he oído ninguna explicación, pero... es raro".

Verstappen, por su parte, insiste en que adapta su conducción a cualquier coche que le den para maximizar su potencial.

"Son unos comentarios de porquería", dijo cuando se le mencionaron las palabras de Wolff. "No es así".

"Simplemente conduzco el coche que tengo de la forma más rápida posible. No estoy ahí para decirles a los chicos que me den más delantera, porque así es como me gusta".

"Solo digo 'diséñame el coche más rápido, y conduciré alrededor de eso'. Cada año es diferente, cada coche se conduce un poco diferente".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Erik Junius

"La gente dirá ¿cuál es tu estilo de conducción? Mi estilo de conducción no es algo en particular, me adapto a lo que necesito para que el coche vaya rápido."

Cuando se le preguntó si lo que está logrando con Red Bull en 2023 está siendo subestimado en general -un punto de vista expresado por Fernando Alonso la semana pasada-, Verstappen admitió que encontrar el éxito consistente no es tan fácil como podría parecer.

"Quiero decir, no estoy ahí para tratar de demostrar nada realmente, sólo estoy ahí para hacerlo lo mejor que pueda con el material que tengo", dijo.

"Y probablemente la gente no sabe lo que está pasando en el equipo, y lo difícil que es, cuando tienes un coche muy bueno, hacer lo que estamos haciendo como equipo, y ganar básicamente todas las carreras hasta ahora".

"Y algunas personas también no pueden apreciar cuando alguien está constantemente haciendo un buen trabajo, creo. Y no hablo sólo de mí, sino de todo el equipo".

"Yo sólo estoy ahí para hacer mi trabajo. No estoy ahí para que me reconozcan como los demás reconocen lo que hago".

Preguntado por Motorsport.com sobre la reciente sugerencia de Adrian Newey de que ahora tiene que ser considerado entre los grandes de todos los tiempos de la F1, con el jefe técnico de Red Bull citando su habilidad para conducir en automático y tener la capacidad de procesar otras cosas, Verstappen también adoptó un enfoque modesto.

"Todo el mundo tiene su propia opinión sobre este tipo de cosas", dijo. "Pero para mí nunca estuve en la F1 para tratar de demostrar que pertenezco entre los nombres de otras personas, los grandes de este deporte".

"Sólo estoy aquí para tratar de hacerlo lo mejor que pueda, y tratar de ganar tanto como pueda cuando tenga la oportunidad".

"Es sin duda un momento muy agradable para conducir el coche. Pero cada fin de semana siempre surgen un montón de cosas, y tienes que optimizar".

"Y nunca es un fin de semana sencillo. Y, por supuesto, en cierto modo, es casi como el piloto automático, pero también, creo que ganas mucha más experiencia".

"Y creo que siempre he tenido este tipo de cosas en las que estás conduciendo el coche, pero también estás pensando en un montón de otros procesos. No es algo nuevo de repente, para mí".

Verstappen restó importancia a la posibilidad de batir el récord histórico de victorias consecutivas de Sebastian Vettel con una décima victoria consecutiva este fin de semana, aunque reconoció que le había impresionado el récord de su predecesor en Red Bull cuando lo consiguió.

"Recuerdo cuando lo hizo", dijo. "Me quedé como 'Guau', es decir, es una cifra de locos. Creí que nunca nadie haría algo así. Y aquí estamos. Es una locura, pero no me obsesiona".

Y añadió: "En primer lugar, nunca pensé que ganaría nueve seguidas, pero ahora que estamos aquí, por supuesto que intentaré ganar diez. Pero se trata más bien de que quiero ganar sin más. No se trata del número diez en mi cabeza".

"Y creo que eso también ayuda mucho a centrarse en el fin de semana. Quiero decir, ya es bastante difícil con las diferentes opciones de neumáticos con las que tenemos que lidiar. Voy a seguir adelante y ver qué pasa".

