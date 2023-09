Checo Pérez indica cuándo hablará con Red Bull sobre su futuro

Sergio Pérez firmó en mayo del año pasado una renovación por dos temporadas con Red Bull Racing, extendiendo su vínculo con el equipo de Milton Keynes hasta finales del campeonato 2024.

En medio de una temporada 2023 dominante por parte de Red Bull, en particular con Max Verstappen, Pérez experimentó un bajón de rendimiento durante la primera mitad del campeonato, lo que lo llevó a ser blanco de comentarios sobre dudas por su permanencia en la escudería, en particular por declaraciones de Helmut Marko, pese a tener un contrato vigente.

Después del Gran Premio de Países Bajos del pasado fin de semana, Christian Horner, jefe de Red Bull, aseguró que no hay signos de interrogación sobre la continuidad de Pérez para la próxima temporada, lo que llevó a que el mexicano sea preguntado el jueves en la previa del Gran Premio de Italia sobre cuándo cree que comenzará a hablar sobre los planes del equipo para 2025.

"Aún tengo un año y medio de contrato, por lo que no veo necesidad de cambiar nada. Ahora es más importante enfocarse en las carreras que vienen, terminar la temporada de buena manera y luego comenzaremos a conversar a temprano el año que viene cuál es el plan a futuro", respondió Pérez, que ocupa uno de los asientos más codiciados de la parrilla actual.

Rueda de prensa, Sergio Pérez, Red Bull Racing Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Lando Norris, McLaren Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: FIA Pool

Por otro lado, Pérez fue preguntado por Motorsportt.com en Monza por las dificultades que ha enfrentado para sacar el máximo provecho del Red Bull RB19 a medida que el monoplaza cambió con el desarrollo tras un sólido arranque por su parte que le permitió lograr dos victorias en las primeras cuatro carreras.

"Creo que cada piloto durante sus carreras, o en cada temporada, tiene actualizaciones en el coche que no se adaptan fácilmente a tu estilo de manejo que otras. Algunas veces colocas una parte nueva en el coche e inmediatamente eres más rápido con ella y algunas veces necesitas adaptarte", dijo.

"Es algo que todos enfrentamos durante una temporada con las actualizaciones. No he podido adaptarme tan rápido como debería y he tenido que cambiar un poco de mi estilo de manejo para adaptarme al coche más que al principio de la temporada, por ejemplo, cuando las cosas me salían más naturalmente. Pero eso es algo que la mayoría de los pilotos pasamos en algún momento", aseguró.

