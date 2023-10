Norris cree que McLaren perdió sus chances de ganar en la F1 2023

Norris superó a Charles Leclerc, de Ferrari, en la salida para liderar la primera mitad del Gran Premio de Estados Unidos del domingo. Pero no pudo evitar que Max Verstappen, de Red Bull, lograra su 15º victoria de la temporada y también tuvo que caer ante el Mercedes de Lewis Hamilton en los últimos compases.

Después, Norris fue ascendido de nuevo a la segunda posición cuando Hamilton fue descalificado por desgaste excesivo de la plancha inferior de su monoplaza, lo que significa que el británico ha terminado segundo en tres de las últimas cuatro carreras.

Y aunque Norris dijo que el domingo fue "todavía un día increíble para nosotros" dado el progreso que McLaren ha hecho, sintió que sus mejores oportunidades de sellar su primera victoria en un gran premio en 2023 ya han pasado.

"¿Creo que nuestras mejores oportunidades se han esfumado? Yo diría que sí", dijo Norris. "Creo que Qatar era nuestra mejor oportunidad de ganar una carrera. Y la perdí".

"No quiero decir que no, no digo que nunca. Creo que ya no quedan circuitos de super alta velocidad, al estilo de Suzuka o Qatar, que es donde somos fuertes".

Y añadió: "No creo que haya ninguno bueno para nosotros próximamente. Creo que los mejores ya han pasado".

"Sólo quiero tener esperanzas de que podamos hacer buenos resultados y creo que aún podemos luchar por podios, pero estos chicos son demasiado rápidos para mí".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Lando Norris, McLaren, 3ª posición, en el podio.

Norris basa su valoración en el talón de Aquiles de McLaren, su persistente debilidad en las curvas de baja velocidad, que podría afectarlo en las cuatro carreras restantes en México, Brasil, Las Vegas y Abu Dabi.

"Si nos fijamos en las superposiciones de GPS de lo mal que estamos en las (zonas) de baja velocidad, no estoy deseando que llegue Brasil", explicó.

"Creo que vamos a ser bastante sorprendentes (para mal) allí. Las Vegas y Abu Dhabi son probablemente los mejores".

Norris estuvo visiblemente sufriendo en la horquilla de la curva 11 de Austin, bloqueando su neumático delantero izquierdo en la vuelta 25 antes de ceder el liderato a Verstappen.

Según el director del equipo, Andrea Stella, esa lenta curva a izquierdas supuso una prueba más de que los problemas de baja velocidad de la escudería de Woking no se han curado, lo que tendrá que esperar hasta el coche de 2024.

"La frenada en la curva 11 y luego la tracción a la salida de la misma fue la fase más problemática desde el punto de vista del rendimiento del coche", explicó.

"No fue ninguna sorpresa, tiene que ver con los baches y con la frenada y la tracción en dos curvas de muy baja velocidad, donde ya dijimos que sabemos que el coche no rinde muy bien.

"Se ha abordado en el desarrollo, pero no hay vuelta atrás en esta temporada para solucionarlo".

