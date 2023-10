Ferrari admite que la estrategia con Leclerc en Austin fue un error

Leclerc comenzó desde la pole position en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1, y fue el único en ir a una estrategia de una sola parada en boxes después de que Lando Norris y Lewis Hamilton le adelantaran. Finalmente, cayó hasta la sexta plaza, aunque eso fue momentáneo, puesto que fue descalificado por una infracción técnica.

Mientras, desde la cuarta posición de la parrilla, su compañero, Carlos Sainz, siguió al resto del pelotón con un plan de dos detenciones en boxes para cosechar una cuarta posición que pasó a ser un podio cuando Lewis Hamilton también fue descalificado. Antes de que eso se conociera, el director de los de Maranello, Fred Vasseur, admitió que se habían equivocado con el de Mónaco.

"Tenemos sentimientos encontrados", dijo cuando Motorsport.com le peguntó sobre la carrera. "Porque en un lado del garaje, con Carlos [Sainz], lo hicimos bastante bien, empezamos cuartos y acabamos cuartos, a dos o tres segundos de Lando Norris, y creo que todo fue bien".

"Con Charles [Leclerc], que estaba diez segundos por delante de Carlos después de doce vueltas, nos comprometimos a una parada, y no fue la buena elección, es obvio. Quizá, el problema es que no teníamos una imagen clara sobre eso antes de la carrera, estábamos un poco indecisos, y él también lo estaba en el primer stint, dudando si apretar o no, y cometimos un error", explicó el francés. "No estaba muy claro antes de la carrera, como puede imaginar, teníamos las dos opciones. En términos de números, estaba muy, muy cerca, creo que fallamos porque pensábamos que la parrilla estaría 50-50, y no fue así".

Photo by: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF-23

El director de Ferrari admitió que el equipo esperaba que los demás pararan en boxes una sola vez: "Creo que Hamilton no estaba lejos de hacer una parada, Russell, pienso que fue a por una claramente, pero como era el último del grupo, es mucho más fácil cambiar si estás ahí, es mejor arriesgar".

El galo también subrayó que el hecho de que otros pilotos entraran en el pitlane dos veces le complicó la vida a Charles Leclerc: "No es solo una cuestión de décimas de segundo en los neumáticos, es una cuestión de lo que los demás están haciendo también, porque lo que fue más complicado con Charles fue que todo el mundo fue a dos detenciones".

"Significa que tienes mucho más tráfico a tu alrededor, porque no es que todos estén haciendo la misma carrera que tú, ya no estás sincronizado con el resto, te adelantan una o dos veces, y cada vez que pasa, pierdes dos segundos", continuó. "Significa que cuando tienes eso, estás perdiendo alrededor de doce segundos con el tráfico y los coches que había, pero es un error".

Y añadió: "Creo que el principal problema fue que estábamos un poco en el medio, nos movimos rápidamente en las dos paradas con Carlos, porque en la lucha con Max [Verstappen] creo que tenía un poco de degradación, y decidimos comprometernos bastante pronto, aunque con Charles fue menos obvio".

Fred Vasseur insistió en que no quería especular sobre lo que el monegasco podría haber conseguido con la misma estrategia que el español: "No quiero hacerlo, porque y si, y si, y si, y si… Primero, la selección francesa de rubgy estaría en la final [del mundial], y también la inglesa, además de que hubiéramos ganado el de fútbol hace dos años".

"Seguro que puedes rehacer la carrera e imaginar que estaba seis o siete segundos por delante de Sainz, y que Leclerc habría hecho esto o lo otro, pero creo que no es el enfoque correcto, debemos centrarnos en el error para tratar de aprender por qué hicimos esa elección, porque estábamos convencidos de que era la buena. Significa que los números que teníamos en el muro y en la fábrica no eran buenos".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!