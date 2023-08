Norris: McLaren se adaptó a la "nueva realidad" de luchar por podios

McLaren ha dado un gran paso con una reciente serie de mejoras para el MCL60, y tanto en Gran Bretaña como en Hungría, Norris lideró la persecución a Red Bull y consiguió dos segundos puestos consecutivos.

El piloto británico reconoce que ahora el equipo puede aspirar a los tres primeros puestos por puro rendimiento, en lugar de tener que esperar a que se den circunstancias inusuales para tener una oportunidad.

"Creo que la mayoría de las veces que hemos tenido la oportunidad de estar en algún sitio o de conseguir algo, hemos sido capaces de hacerlo", dijo. "Y por lo tanto estoy contento con ello".

"Se trata simplemente de adaptarse a la nueva realidad, y creo que lo hemos hecho bien como equipo. Es fácil sobreexcitarse un poco ahora que estamos luchando por podios de repente, cuando no lo hemos hecho durante mucho tiempo, y definitivamente no lo hemos hecho consecutivamente".

"Es más como si a mitad de carrera dijéramos: 'Oh Dios mío, vamos a subir al podio aquí', en lugar de empezar segundo y aspirar a un podio".

"Es una historia bastante diferente en la que estás. Pero fue muy bien tratada. Los mecánicos, los ingenieros, todo el mundo. Así que creo que todo el mundo se adaptó bien a eso".

Norris espera que McLaren se recupere en el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana después del "atípico" y difícil GP de Bélgica antes de las vacaciones de verano.

Su compañero de equipo, Oscar Piastri, terminó segundo en la carrera sprint afectada por la lluvia en Bélgica. Sin embargo, en la carrera principal Norris no pudo superar el séptimo puesto, ya que McLaren perdió ante los coches de los equipos Ferrari, Mercedes y Aston Martin.

"Creo que Spa no ha sido un mal circuito para nosotros", dijo. "Simplemente no teníamos un coche de carreras, teníamos más un coche de clasificación. Pero incluso el coche de carreras no estaba mal cuando estábamos en aire limpio".

"No era un coche apto para competir, creo que es la forma de decirlo. Me adelantaban en cada vuelta porque éramos muy lentos en las rectas".

Lando Norris, McLaren MCL60, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Pero cuando tenía aire limpio con el neumático blando el ritmo era bastante bueno. Obviamente, Oscar estuvo a una centésima de la pole (del sprint). Aún así luchamos por buenas posiciones, y tuvimos una buena clasificación".

"Esta pista está un poco más atrás en la línea de Budapest, así que diría que no hay razón por la que no podamos continuar donde estábamos antes de Spa".

"Y creo que Spa fue un poco atípico con la eficiencia y cosas por el estilo, que simplemente no teníamos".

"Porque se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en hacer que el coche sea bueno en el 90% de los circuitos y no en el otro 10%, lo que incluye Spa y quizás un poco Monza, lo que creo que es perfectamente válido y excusable".

Norris subrayó que la lucha está tan reñida detrás de Red Bull que los pequeños márgenes pueden marcar una gran diferencia.

"Sé que mi fin de semana en Spa no estuvo al nivel que debería haber estado", dijo. "Dañé el coche en la primera clasificación, y cometí un error en mi segunda vuelta. Y eso lo hizo parecer mucho peor de lo que era".

"La cosa es que todo el mundo está muy, muy cerca en la clasificación. Incluso el último puesto no está tan lejos. En Budapest cuatro décimas o dos décimas o algo así abarcaban a muchísima gente".

"Todo el mundo se acerca en la clasificación, con neumáticos nuevos y poco combustible que hace que todo el mundo se vea bien. Luego está lo que puedes hacer en carrera, que es una cuestión mucho más importante. Ahí es donde Red Bull está en una liga diferente".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!