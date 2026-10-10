Lando Norris: "No hay excusa" para la diferencia con Oscar Piastri en Singapur
Norris ha reconocido que "no ha hecho un buen trabajo" en la clasificación sprint en Marina Bay
Lando Norris afirma que "no tiene excusa" para su mal resultado en la clasificación sprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.
Tras quedar séptimo en la SQ1, 0,020s por delante de su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, y tercero en la SQ2, 0,534s más rápido que el australiano, Norris terminó quinto en la ronda decisiva de los diez mejores. En esa fase final, Piastri lo superó por 0,133s.
"Simplemente no creo que haya hecho una vuelta muy buena", admitió el británico. "Eso es todo, no hay excusa".
Tras sufrir problemas de inyección de combustible en Bakú y Malasia, que mermaron la velocidad máxima del MCL40, McLaren introdujo una solución en Marina Bay.
Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con esa solución, Norris respondió: "Creo que sí, por lo que he visto hasta ahora. Para ser sincero, todavía no lo sé todo. Los chicos siguen investigándolo y ha sido un día ajetreado.
"Muchas cosas parecen ir bien. Parecemos más unidos como equipo. Sencillamente, no hice un trabajo lo suficientemente bueno".
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images
Por su parte, Piastri superó a su compañero de equipo en la clasificación por tercera vez en las últimas cinco sesiones —incluida Bakú, donde Norris sufrió especialmente el problema de inyección de combustible— tras encajar un 8-0 entre Barcelona y Zandvoort.
"Estoy bastante contento", dijo Piastri, tras haber conseguido el cuarto puesto en Singapur. "Creo que eso era más o menos lo que podíamos haber hecho. Ya sabes, en un fin de semana de sprint es muy, muy complicado sacar todo el tiempo de vuelta que el coche puede dar aquí.
"Me pareció que con los blandos el coche respondía mucho mejor. Me costó con los medios, pero en cuanto pusimos los blandos, me sentí bastante satisfecho. Así que, sí, no ha estado mal".
La primera sección del circuito fue un punto clave para el piloto de McLaren. "Tenía algunos problemas con el coche en esa zona", admitió. "Ahora iba un poco mejor.
"En cuanto a la sensación general del coche, ya sabes, no es diferente de lo que suele ser. Hay que exprimirlo al máximo para ser rápido. Y una vez que añadimos un poco más de agarre con los blandos, fue un poco mejor. Pero, sí, sigue siendo un reto".
Comparte o guarda esta historia
Oscar Piastri sostiene que Red Bull ahora es “la referencia de la parrilla” en la F1 2026
McLaren hace cambios para Singapur tras los problemas de motor de Lando Norris
Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur
Mercedes, Red Bull y McLaren, los únicos equipos que presentan novedades en Singapur
McLaren busca la revancha en Singapur: "Queremos ganar las dos carreras"
¿Por qué McLaren no ha destacado en Sepang, un circuito que se consideraba favorable?
Últimas noticias
Brexton Busch drives NASCAR Cup RCR No. 8 in touching tribute to father Kyle
Lando Norris: "No hay excusa" para la diferencia con Oscar Piastri en Singapur
El piloto sin equipo Nolan Siegel "aún no ha renunciado a su sueño en IndyCar" para 2027
Zarco califica que sus ajustes en Indonesia fueron incorrectos, pero aún ve posibilidades
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados