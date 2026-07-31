Norris revela cómo su intensa rivalidad con Piastri impulsó su desarrollo en la F1

Lando Norris ha admitido que su compañero de equipo Oscar Piastri lo ha presionado "demasiado para mi gusto", atribuyendo su feroz rivalidad interna en McLaren como un factor clave en su desarrollo continuo como piloto de Fórmula 1.

Hablando durante una aparición en el Goodwood Festival of Speed a principios de este mes, el británico reflexionó sobre su carrera en la F1. Tras debutar junto a Carlos Sainz en McLaren antes de formar pareja con Daniel Ricciardo, Norris está ahora en su tercera temporada consecutiva junto a Piastri.

"De Carlos en mis primeros años, Daniel en mi segundo grupo de años, y ahora Oscar, aprendes lo máximo de estos chicos, y también he disfrutado simplemente pasando tiempo con todos ellos porque son personas increíbles", explicó el campeón de 2025.

"Estar con Carlos, estar con Daniel, disfruté muchísimo esos años, y luego obviamente los últimos tres con Oscar. Me ha presionado una cantidad increíble, demasiado para mi gusto.

"Pero eso es lo que necesitas en la F1; es lo que quieres. Me hizo un piloto mucho mejor, especialmente el año pasado. La rivalidad es la clave para convertirse al mismo tiempo en una mejor persona."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La temporada 2025 contó con una intensa batalla entre los dos compañeros de equipo de McLaren, ya que cada uno luchaba por su primer campeonato de pilotos. En la segunda mitad de la temporada, Max Verstappen, de Red Bull, protagonizó una impresionante remontada que amenazó tanto a Norris como a Piastri.

La lucha se decidió en el último momento en el Gran Premio de Abu Dhabi que cerraba la temporada, y finalmente fue Norris quien se llevó el título. Terminó dos puntos por delante del subcampeón Verstappen, mientras que Piastri acabó tercero.

Desafortunadamente para la escudería de Woking, McLaren no ha trasladado su forma de 2025 a la temporada 2026. Norris ganó el reciente Gran Premio de Hungría, asegurando la primera victoria en un gran premio del año tanto para él como para el equipo. De cara al parón veraniego, Norris ocupa el quinto puesto en la clasificación con 128 puntos y Piastri es séptimo con 92 puntos. Kimi Antonelli de Mercedes lidera con 219 puntos.