Norris temía quedar fuera en Q1 antes de ser tercero en España

El británico terminó 11º en la FP1 del viernes, que según él fue "probablemente una de nuestras peores FP1 de la temporada en términos de ritmo", antes de finalizar 14º en la FP2.

El sábado por la mañana mejoró hasta la décima posición en una FP3 marcada por la lluvia antes de terminar tercero en la clasificación, a pesar de decir que "no diría que nos sentimos ni de lejos tan bien".

Cuando se le preguntó si estaba sorprendido por el resultado, Norris dijo: "Yo diría que sí. Después de la FP1 dijimos que probablemente había sido una de nuestras peores FP1 de la temporada en términos de ritmo. Así que estar sentado aquí hoy, creo que es una gran sorpresa para todos nosotros".

"Creo que con las condiciones más frescas, las cosas han empezado a salirnos un poco mejor. Sí, es un poco extraño, no pensaba estar entre los tres primeros hoy, pero estoy muy contento de estar aquí, ha sido un buen día".

Y añadió: "Estoy sorprendido de estar aquí. Realmente no hemos traído nada al coche este fin de semana, la última mejora que tuvimos fue en Bakú con el suelo y ni siquiera eso nos dio mucho rendimiento, sólo una dirección diferente en la que ir".

"Realmente no hemos traído muchas cosas grandes, sólo algunas muy pequeñas que obviamente ayudan un poco".

"En un buen sentido, estoy contento, pero en realidad no hemos cambiado nada este fin de semana, es el mismo coche con el que hemos estado luchando, así que me las arreglé para sacar algunos buenos puntos de él".

Lando Norris, McLaren MCL60 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris dijo que pensaba que "iba a ser difícil salir de la Q1" después de la actividad del viernes, en la que su compañero de equipo, Oscar Piastri, también terminó fuera de los 10 primeros.

Aceptó que el coche es "todavía bastante pobre en muchas áreas", pero reconoció que el nuevo trazado, con la chicana eliminada, ha ayudado al equipo.

Norris fue el primer piloto en montar los neumáticos intermedios en la FP3 antes de ser también el primero en cambiar a los slicks, y dice que tiende a probar diferentes estrategias "por mis propias sensaciones y confianza".

Preguntado por Motorsport.com sobre si su estrategia de la FP3 le había dado un impulso de confianza en la clasificación, Norris dijo: "Siento que tiendo a ser siempre uno de los primeros en probar estas cosas por mis propias sensaciones y confianza, tiendo a hacerlo bastante".

"Me sentía decente, yo no diría que nos sentimos tan bien, y como dije el viernes, todos nos sentamos y pensamos que iba a ser difícil salir de la Q1".

"Sé que a veces rendimos por encima de lo que esperamos y lo hacemos bien, pero creo que aparte de Bahréin quizás este ha sido nuestro peor viernes de la temporada".

"La verdad es que no tenía muchas esperanzas, pero las cosas han salido bien, me ha dado la sensación de que los demás han tenido más problemas hoy que nosotros, que hemos rendido más de la cuenta o hemos mostrado nuestro verdadero potencial".

"Como he dicho, no hemos cambiado mucho el coche, así que no había nada que me diera mucha confianza o alguna razón por la que fuéramos a ser tan buenos hoy".

"Seguimos siendo bastante pobres en muchas áreas, pero la alta velocidad siempre ha sido uno de nuestros puntos fuertes durante años y la velocidad lenta todo lo contrario, así que creo que este trazado nos ha ayudado, sin duda nos ha beneficiado un poco más".

"Creo que ya en la FP2 fui a fondo en la curva 3, a fondo en la curva 9, probablemente uno de los pocos, aparte de Red Bull, que lo hizo".

"Es un circuito en el que se pueden mostrar más los puntos fuertes. Aunque Mónaco no estuvo mal, nos cuesta en las curvas de baja velocidad, así que esa es el área en la que sabemos que queremos dar grandes pasos adelante."

Información adicional de Alex Kalinauckas

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Horarios y televisión de la carrera del GP de España de Fórmula 1 en América Latina:

País Televisora Domingo México FOX Sports Premium Carrera: 07:00 Costa Rica Belice Star+/ESPN2 Carrera: 07:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Star+/ESPN2 Carrera: 08:00



Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Paraguay Chile Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Argentina Uruguay Star+ Star+/ESPN2 Carrera: 10:00