Russell explica el roce con Hamilton en la clasificación de España

Casi al final de la Q2, Russell y Hamilton empezaban a dar sendas vueltas rápidas cuando el primero se movió hacia el interior de la recta de boxes para tomar un rebufo del Ferrari de Carlos Sainz, y luego volvió a la línea de carrera.

Pero Russell pareció no darse cuenta de que Hamilton también estaba en una vuelta lanzada y a punto de adelantarlo por el exterior cuando su compañero de equipo le cerró la puerta sin querer.

Hamilton tuvo que esquivarlo con sus ruedas izquierdas sobre la hierba, pero aún así entró en contacto con Russell y rompió el endplate de su alerón delantero en una colisión que podría haber tenido consecuencias mucho peores.

Por radio, Hamilton dijo: "George acaba de levantar, eso fue realmente peligroso".

Los comisarios de la FIA convocaron a ambos pilotos de Mercedes para revisar el incidente, investigando por qué el "coche 63 de Russell cambió de dirección causando directamente el impacto con el coche 44" en la recta de salida y llegada de Barcelona.

A la pregunta de si el incidente se debió simplemente a un error de comunicación, Russell respondió: "Sí, más o menos. Ni siquiera sabía que estaba allí. Estaba empezando mi vuelta, intentando tomar el rebufo de Sainz y, afortunadamente, no pasó nada malo".

El incidente puso la guinda a una complicada sesión de clasificación en la que Russell tuvo problemas para conseguir agarre de los neumáticos y tuvo que hacer frente a muchos rebotes, por lo que su 12º posición en la parrilla no fue ninguna sorpresa para él.

"No estoy muy seguro de por qué nada más salir del box en la primera tanda no tenía agarre con los neumáticos", explicó Russell.

"El coche empezó a rebotar mucho en las curvas de alta velocidad, así que no pude tomar la curva (final) a fondo como lo estábamos haciendo esta mañana".

"Ha sido una sesión muy, muy extraña; no me ha sorprendido quedarme fuera de la Q2 porque el coche estaba totalmente fuera de ritmo. No tenía buenas sensaciones con él. Y sí, es decepcionante sin duda".

Russell dijo que Mercedes hizo algunos cambios en el coche antes de la clasificación, pero no pudo señalar ninguna razón por la que su W14 sufrió tanto en la pista de baja adherencia, que perdió agarre por la lluvia caída más temprano.

"Cambiamos algunas cosas, pero nada que pudiéramos esperar que tuviera un efecto tan sustancial", continuó.

"Quizá pueda contribuir a la falta de rendimiento el hecho de que la pista estaba complicada para todos. Había coches luchando a diestra y siniestra, pero no deberíamos estar en esta posición. Es una pena".

