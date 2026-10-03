Qué sucede realmente con las quejas de Russell sobre los chalecos refrigerantes de la FIA

George Russell, piloto de Fórmula 1 de Mercedes, causó revuelo en algunos sectores al parecer sugerir que la FIA debería proteger a los equipos de sí mismos asegurando que los chalecos refrigerantes se usen de forma habitual en carreras con calor.

La comodidad de los pilotos en climas cálidos ha sido tema de conversación desde el Gran Premio de Qatar de 2023, cuando varios pilotos experimentaron síntomas de agotamiento por calor durante la carrera de Doha, que se celebró en octubre antes de ser trasladada a un clima más razonable en diciembre.

En respuesta, la FIA y todos los equipos de F1 realizaron investigaciones para mejorar la ventilación y la refrigeración de los pilotos en condiciones tan extremas. El resultado final fue un chaleco refrigerante que hace circular agua a través de un sistema de tubos, que los pilotos pueden usar en condiciones extremas.

La FIA declara un llamado "riesgo por calor" al inicio de un fin de semana de gran premio cuando se prevé que las temperaturas ambientales para una sesión en pista superen los 31C.

El Gran Premio de Bahréin de este fin de semana, excepcionalmente celebrado en Malasia, es el tercero con riesgo por calor de la temporada 2026, con un cuarto probablemente el próximo fin de semana en la cercana Singapur.

Esto llevó a Russell a revelar que preferiría usar una solución de refrigeración a medida, pero que su equipo Mercedes había decidido no desarrollar una.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, se pone un chaleco refrigerante. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"No usaremos el chaleco refrigerante porque no hemos destinado los recursos para hacerlo lo suficientemente robusto", dijo Russell a The Times en Kuala Lumpur.

"Cuando funciona, funciona muy bien. Así que me gustaría llevarlo esta semana, y me gustaría llevarlo la próxima semana. Pero el equipo me pidió… 'mira, podemos desarrollarlo, y podemos destinarle el dinero [pero a costa del rendimiento]'".

Por eso Russell pidió a la FIA que volviera a intervenir y, en la práctica, protegiera a los equipos de sí mismos: "Siento que necesitamos que la FIA simplemente intervenga y diga: 'Aquí hay algo de dinero extra en el límite de costos', o que haya una empresa externa que vaya a desarrollarlo para todos, y ustedes simplemente destinan el dinero a ello. Porque todos deberíamos llevarlo".

En algunos sectores la historia se ha interpretado como que Russell va contra su equipo o que sus ingenieros lo obligan a sufrir con el calor, pero la historia real es algo más prosaica.

Inicialmente, la FIA sí tenía la intención de hacer obligatorio el uso de chalecos refrigerantes cuando se declarara un riesgo por calor, pero el chaleco estándar no era especialmente popular entre los pilotos, muchos de los cuales consideraban que el chaleco solo aportaba un beneficio durante unas pocas vueltas antes de convertirse más en un estorbo que en una ayuda. Como resultado, el chaleco sigue siendo opcional, y los pilotos que no lo usan están obligados en su lugar a añadir los correspondientes 0,5 kg de lastre al coche.

Los equipos son libres de desarrollar su propia solución dentro de un marco determinado para mejorar la eficiencia de refrigeración y la ergonomía del sistema. Pero, como el riesgo por calor solo se declara un número limitado de veces por temporada, la mayoría de los equipos no cree que valga la pena destinar recursos de ingeniería cuando esas condiciones son poco frecuentes, y no han sido tan extremas como lo fueron en Qatar 2023.

Logan Sargeant, Williams Racing, fue de los pilotos que más sufrió en el GP de Qatar de 2023. Photo by: Williams F1

Así que, con un sistema obligatorio descartado casi de forma unánime por los pilotos, la FIA se ha mostrado satisfecha de mantenerlo como opcional y dejar que los equipos tomen sus propias decisiones. No parece haber mucho apetito por reabrir todo el debate.

Como mencionó Russell en su explicación, cualquier recurso financiero y humano extra destinado a chalecos de uso esporádico no se invertiría en mejorar el rendimiento de su coche W17.

Así que, mientras Mercedes lucha por mantenerse por delante del pelotón ante los avances de McLaren, Red Bull y Ferrari, y el asunto gira en torno a la comodidad más que a preocupaciones de seguridad propiamente dichas en esta etapa, está claro dónde está la prioridad.